Kaş Caz Festivali farklı coğrafyalara kucak açıyor

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Kaş Caz Festivali’nde yapılan açıklama şöyle:

“2022 festival konuklarımız sadece Türkiye‘den değil... Farklı coğrafyaların rengini de sizlerle buluşturuyor olacağız...

Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Kaş Caz Festivali, ülkemizin uzun soluklu festivallerinden biri olarak bu yıl da dopdolu ve keyifli bir programla katılımcılarını cazın büyülü gücüne doyurmayı hedefliyor. 26-27-28 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde her kesimden müzikseverlerle buluşacak festivalimizin uluslararası alanda ses getirmiş önemli isimlerden oluşan sürprizleri de olacak.

Akdeniz çanağına çok yakışan caz müziği, ılık esintiler ve yıldızlar altında misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatırken, müzisyenler solo ve grup performansları ile bu yıl da cazseverleri büyüleyecek.

Kaş’ın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleşecek Kaş Caz Festivali’nin bu yılki önceliklerinden biri de kapsayıcılık ve çeşitlilik. BM nin ‘Hiç kimseyi geride bırakmamak’ yaklaşımı ile festivalimizin her aşamasının herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlayarak eşitlikçi bir festival organizasyonu örneği sunuluyor olacak.

Ön satış biletleri yakında satışta olacak. Festivali sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın!”