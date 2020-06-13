Karizmatik bir liderin oluşumu: 'Ekranlardaki Atatürk'

“Ne kadar karizmatik bir lider” Atatürk hakkında en sık tekrarlanan cümlelerden biridir. Enis Dinç’in dünyaca ünlü yayınevi Bloomsbury’den çıkan ‘Atatürk on Screen’ (Ekranlardaki Atatürk) adlı kitabı, işte Atatürk’ün bu karizmatik lider imajının nasıl oluştuğunu, filmler ve fotoğraflar aracılığıyla topluma nasıl aktarıldığını araştırıyor. İngilizce yayımlanan ‘Atatürk on Screen’ (Ekranlardaki Atatürk), Atatürk’ün yaşadığı dönemde çekilmiş film görüntülerini analiz ederek, bu filmlerin erken cumhuriyet döneminin siyasi ve kültürel hayatına olan güçlü etkisini ortaya koyan kapsamlı bir araştırma. Medya ve güç arasındaki yakın ilişkiyi gözler önüne seren kitap, ayrıca bu filmlerin henüz yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş ve modern imajının dünyaya tanıtılmasındaki önemini de gösteriyor.

Kitap daha önce ekranlarda sıklıkla gördüğümüz Atatürk’ün film görüntülerinin yanında daha önce hiç yayınlanmamış birçok arşiv görüntüsünü inceliyor. Kitap okuyucuya o dönemin çok katmanlı bir analizini sunmak için mektuplar, anılar, gazeteler, raporlar, haber bültenleri ve prodüksüyon dosyaları gibi birçok yazılı kaynaktan da faydalanıyor. Atatürk’ün yaşadığı dönemde çekilmiş görüntüleri analiz eden kitap, o görüntülerin günümüz Atatürk algısının oluşmasında ne kadar etkili olduğuna ışık tutuyor.