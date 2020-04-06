Karikatüristler İCAF Karantina Günlükleri‘nde

Selçuk Erdem

Limon, Leman ve L-manyak dergilerinde karikatürleriyle tanınan daha sonra arkadaşlarıyla Penguen Dergisi’ni kuran çizgi roman yazarı ve karikatürist Selçuk Erdem ile yazar, çizer, karikatürist Serkan Altuniğne 7 Nisan Salı günü saat 20:00’de @istcaf takipçileriyle buluşacak.

Çizgi roman yazarı, Uykusuz Dergisi kurucu ve editörlerinden Ersin Karabulut ve Limon, Gırgır, Pişmiş Kelle, L-Manyak, Lombak gibi Türkiye'nin önde gelen pek çok mizah dergisinde yazan, Uykusuz Dergisi’nin yazarı Memo Tembelçizer, 8 Nisan Çarşamba günü saat 20:00’de @istcaf hesabında canlı yayında olacak.

İstanbul Coffee Festival, Dream Sales Machine tarafından her yıl İstanbul ‘da gerçekleştiriliyor. ICAF, çizgi roman, karikatür, illüstrasyon ve sokak sanatı üzerinden yaratıcı deneyim alanları sunan, çizgi ve sokak kültüründen beslenen bir festival olarak bu yıl beşincisini düzenlemeye hazırlanıyor.