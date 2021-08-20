Karikatürist yayıncı: Nezih Danyal

Nezih Danyal

Nezih Danyal sadece kendi karikatürleriyle ünlenmedi, karikatürcülerin albümlerini de yayımladı. Karikatür sevenlerin kitaplıklarında mutlaka onun albümleri ve yayımladığı albümler bulunur.

Nezih Danyal 1945’te İzmit’te doğdu. Ulusal ve uluslararası birçok ödül kazandı. Onunla ilgili ‘Çizgili 50 Yıl’ sergisi açıldı. Karikatürleri pek çok yerde kullanıldı.

1960’tan bu yana 100’ün üzerinde karikatür çizdi. Karikatür Vakfı’nı 1994 yılında Ankara’da kurdu.

Nezih Danyal, kurucusu ve yöneticisi olduğu vakıf kanalıyla 1995 ile 2015 yılları arasında çok sayıda karikatür kitabı yayımladı. Bu yayınlardan 20 yıl boyunca düzenli olarak ‘Uluslararası Ankara Karikatür Festivali’ kapsamında gerçekleştirdiği ve karikatürün felsefe, sanat, siyaset, bilişim, iletişim gibi farklı disiplinlerle ilişkisini irdeleyen sempozyum kitapları, karikatür sanatına ilgi duyanlar için önemli kaynak kitaplardır.

Nezih Danyal, ayrıca Uluslararası Ankara Karikatür Festivali kapsamında, henüz hiç karikatür albümü yayımlamamış olan bazı ünlü Türk karikatürcülerinin ilk albümlerini de yayımlamıştır.

Yayımladığı albümler:

• Ali Ulvi Ersoy (Karikatürler, 1996)

• Eray Özbek (Karaltılar, 1999)

• Ferit Öngören (Nesneler, 2000)

• Hüseyin Çakmak (Karikatürler, 2003)

• Muhammet Şengöz (Karikatürler, 1995)

• Selma Emiroğlu Aykan (Çizgiler-Tınılar, 2001)

• Semih Poroy (Portreler, 1998)

• Suat Yalaz (İlk Gözağrım Karikatür, 2002)

Nezih Danyal, Karikatür Vakfı’nın yayınları arasında yer alan ‘Hey Turkey!’ (1999) adlı albüm ve dizi-sergileri ile Türk karikatürünün yurtdışında tanıtımına katkıda bulunmuştur.

Nezih Danyal, uzun yıllar TRT’de çalıştı ve çeşitli programlar için çizgi filmler ile karikatürler hazırladı. 1991 yılından başlayarak yedi yıl süreyle ‘Gün Başlıyor’ programının içindeki ‘Haftanın Karikatürü’nü hazırlayıp sundu ve karikatür sanatının geniş kitleler tarafından sevilmesine önayak oldu. Bu süreçte çocuklar ve karikatüre yeni başlayanlar için ‘Haydi Karikatür Çizelim’ adlı bir yardımcı kitap yayımlamıştır.