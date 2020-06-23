Karantina performansları: 'Beni ait olduğum eve götür'

Elif Usta'nın 'Kapan' isimli performansı.

COVİD-19 pandemisinin yarattığı kriz/belirsizlik/izolasyon etkileri içinde hislerimiz sürekli değişiyor ve dalgalanıyor. Bu süreçte yeni anlamları mümkün kılmak, kavramlar arasında yeni köprüler kurmak adına, performans sanatçısı Ayça Ceylan’ın kurucusu olduğu, Emel Pilavcı’nın direktörlüğünü üstlendiği performans sanatı platformu Body in Perform, iki yıldır süren “Beni ait olduğum eve götür!” performans serisini, karantina kapsamında bir açık çağrıya dönüştürdü. 17 Nisan’dan yapılan açık çağrıya ABD’den Çin’e Almanya’dan Kolombiya’ya, Meksika’dan Burkina Faso’ya 16 ülkeden yaklaşık 50 sanatçı katılarak performansları, canlı yayınları ve sanatçı konuşmalarıyla projenin parçası oldu. Açık çağrı süreci hala devam etmekte olan Body in Perform, ulusal ve uluslararası katılımın gerçekleştiği performatif üretimleri @bodyinperform instagram hesabından ve IGTV üzerinden yayınlamaya devam ediyor.

Karantina günlerinde performans sanatının sağaltıcı gücüne inanarak başlayan proje, COVID-19 günleri, performans sanatı, beden politikaları ve sanatın iyileştiriciliği üzerine herkesin ereşimine açık dijital bir arşive evrilmeyi hedefliyor. Proje, yönetmen Pelin Kaçar’ın yürütücülüğünde, meslek, lokasyon veya herhangi bir ayrım gözetmeksizin, duygularını beden diline dönüştürebilen herkesin katılımına açık bir belgesele de dönüşüyor. Sosyal medya kanallarından yapılan duyurunun ardından gelen birçok başvurusunun akabinde Pelin Kaçar, çevrimiçi ve fiziksel olarak belgesel hazırlıklarına ve çekimlere başladı.Açık çağrıya ve belgesele katılım için sosyal izolasyon günleri boyunca üretilen hareket, metin okuması, görsel ya da o anki gerçekliğinize dair performatif süreçleri içeren taslakları bodyinperform@gmail.com ve kacarpelin@gmail.com adresine iletmek yeterli. Taslakların, performansın ismi, süresi, kavramsal içeriği ve porformans sanatçısının kendini tanıttığı bir paragraflık metni de içermesi gerekiyor.

Rose Mirror Rose,Jasmin Sutherland and Chloe Milner, İskoçya

Ventilator, Stas Ginzburg, ABD



