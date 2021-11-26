KaranlÄ±kta parlayan yÄ±ldÄ±zlar: MÃ¼lteci Ã§ocuklar

Haberin DevamÄ±

SavaÅŸÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± insanlÄ±k dramlarÄ±nÄ±n en aÄŸÄ±rlarÄ±ndan mÃ¼ltecilik, Ã§ocuk ve genÃ§lik edebiyatÄ±nda gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha Ã§ok yer buluyor kendine. Zor konularÄ± dinamik, sÄ±radÄ±ÅŸÄ± hikÃ¢yelerle anlatabilmek Ã¶nyargÄ±, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve zorbalÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ip empatinin yolunu aÃ§mak adÄ±na Ã¶nemli. Ama sadece bu kadar deÄŸil. Her ne kadar kimileri Ã§ocuklara dÃ¼nyada hiÃ§ kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yokmuÅŸ gibi davransa da onlar bu dÃ¼nyanÄ±n birer parÃ§asÄ± ve olup bitenlerin az Ã§ok farkÄ±ndalar. DolayÄ±sÄ±yla ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± umudun yolu da yine edebiyattan geÃ§iyor. SavaÅŸ, gÃ¶Ã§ ve mÃ¼lteciliÄŸe dair pek Ã§ok hikÃ¢ye dostluk, sevgi ve dayanÄ±ÅŸmanÄ±n en gÃ¼zel Ã¶rneklerini barÄ±ndÄ±rÄ±yor.

Victoria Jamiesonâ€™Ä±n, hayatÄ±nÄ±n uzun yÄ±llarÄ±nÄ± Kenyaâ€™daki bir mÃ¼lteci kampÄ±nda geÃ§iren Omar ve kardeÅŸi Hassanâ€™Ä±n gerÃ§ek hayatlarÄ±ndan yola Ã§Ä±karak kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Ã§izgi romanÄ± â€˜YÄ±ldÄ±zlar SaÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±ndaâ€™ da o hikÃ¢yelerden biri. â€˜YÄ±ldÄ±zlar SaÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±ndaâ€™yÄ± benzerlerinden ayÄ±ransa 15 yÄ±l gibi uzun bir zamana yayÄ±lan tÃ¼m Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kampta geÃ§iyor olmasÄ±. BÃ¶ylece insanlarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamlarÄ±nÄ±, umutlarÄ±nÄ±, sevinÃ§lerini, hayallerini ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±nÄ± da tÃ¼m derinliÄŸiyle masaya yatÄ±rÄ±yor. Hemen hemen hepsi aynÄ± geÃ§en gÃ¼nleri bu denli sÄ±kÄ±cÄ±lÄ±ktan uzak, merak ve heyecan uyandÄ±ran bir kurguyla anlatabilmek Ã§izimlerdeki ayrÄ±ntÄ± zenginliÄŸiyle birlikte Victoria Jamiesonâ€™Ä±n ustalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlar nitelikte.

Omar ve Hassan kampa Somaliâ€™de patlak veren iÃ§ savaÅŸ nedeniyle geliyorlar. SavaÅŸta babalarÄ± Ã¶lÃ¼yor, kargaÅŸada annelerini kaybediyorlar. Yani iki kardeÅŸ kampa yalnÄ±z geliyorlar. Ãœlkelerinde yaÅŸananlarÄ± Omarâ€™Ä±n BM temsilcileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼lakattan Ã¶ÄŸreniyoruz. Bu ilk mÃ¼lakattan Amerikaâ€™ya kabul onayÄ± aldÄ±klarÄ± son mÃ¼lakata kadar bile aradan yÄ±llar yÄ±llar geÃ§iyor. Zaten kamp hayatÄ±nÄ± en iyi anlatan kelimeler yokluk, belirsizlik ve beklemek. Kampa geldiÄŸinde 4 yaÅŸÄ±nda olan Omar, engelli kardeÅŸine bakÄ±yor, en umutsuz anlarda bile mÃ¼cadele etmekten vazgeÃ§miyor. 11 yaÅŸÄ±nda ilk kez eÄŸitim fÄ±rsatÄ± yakaladÄ±ÄŸÄ± an onun iÃ§in yÄ±ldÄ±zÄ±n parladÄ±ÄŸÄ± ilk an. O soluk Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± kaybetmemek iÃ§in tÃ¼m gÃ¼cÃ¼yle Ã§abalÄ±yor, diÄŸer arkadaÅŸlarÄ± gibi. Ne poÅŸetlerden yaptÄ±klarÄ± topla oynamaktan ne Ã§amurdan yaptÄ±klarÄ± kalelerinde sÄ±cak bir yuvanÄ±n hayalini kurmaktan vazgeÃ§iyor Ã§ocuklar. Para iÃ§in evlendirilip okuldan alÄ±nan Maryam gibi arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kurtuluÅŸu iÃ§in Ã§abalamaya devam eden koca yÃ¼rekliler de var, umudu tÃ¼kendikÃ§e kalbi kararanlar da.

TÃ¼m bu yaÅŸananlarÄ±n ortasÄ±nda dostluk ve dayanÄ±ÅŸma tÃ¼m Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±yla parlamaya, insanlarÄ± her ÅŸeye raÄŸmen ayakta tutmaya devam ediyor. Omar, Hassan ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n direnÃ§ dolu hikÃ¢yeleri tarihe unutulmaz bir not bÄ±rakÄ±rken karanlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inde parlayan yÄ±ldÄ±zlar gibi yepyeni baÅŸlangÄ±Ã§lara ilham veriyor.



YILDIZLAR SAÃ‡ILDIÄžINDAÂ Â

Victoria Jamieson- Omar Mohamed

Renklendiren: Iman Geddy

Ã‡eviren: Mustafa Emrah Temel

GenÃ§ TimaÅŸ, 2021

264 sayfa, 55 TL.