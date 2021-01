Karanlık Divan

Enis Batur’un yeni şiir kitabı ‘Karanlık Oda Şarkıları’ için...

“Yarısına geldim” diyorum, “ben bitirdim çoktan” diyor,

“Doğu-Batı Divanı’nın devamı”, ‘hımmm’ demişim gibi

bir suskunluk telefonda, belki de asıl bu cümlenin devamı

için bir düşünce esi benimkisi, sonra divandan divana, hangisi

devamı, Gri olan mı, Seferi mi, Alaca, Barok belki, peki

bir divan ne zaman tamam olur? Tamamlanır değil, tamamlanmaz,

tamam olmak bir Bektaşiir meşrebidir, elverir, yolverir, ol... Hem

niye şimdiki olmasın başlangıç, önce yazılmıştır devam da, ola

ki böyle de açılabilir yazı ama, sanmam ki bir anlamı olsun bunun

üzerinde uzun uzun durmanın da, durmadım, baktım: “Ben ne

okudumsa yazdım”, bir daha söylesem sanki hoşuma gidecek

gibi, “Ben ne yazdımsa okudum” diyorum başta da sonda da,

bu başı sonu olmayan bela tekniğinde, ‘Karanlık Oda Şarkıları’na

geldim, geldim ki ‘Müphem Buluşma Kayıtları’ bekliyor beni yolda

“kendimle ve kendimdeki ötekilerle”, çoğalmış, yol almış, yoğalmış,

çokların değil yokların derdine düşmüş bir defter elimdeki: Yoklama!

Ernst Bloch, Muhammed Arkoun, zarif Cahit, çiçek İlhami, Federico

Garcia, böyle daha mı genç oluyor, ölüm tanımasın diye söylemiyor

Lorca’yı belli ki, “aferin böyle iyi”, Aragon, ve birden nerden çıkıyorsa

şu “Tezberi”, görür görmez, arada bir şarap eksiğini tamamladığın o

kalenderi düşüyor aklına, şimdi ötede midir beride mi, Haneberduş’un

arasına koyup bir dahakine gidereyim eksiğini, in libro veritas, kitabın

içindeki de gerçektir, harflerin şarabından hakiki ne var, şöyle kekre

bir Hurufi, siyaha yakın kırmızı, şarabın eksiğini kitap tamamlar... mı?

“Eski mühürleri okumak” diyordu Oktay Rifat, eski alfabeleri gezmek,

eski harfleri süslemek, eski damgalar, imzalar, yazılar kazıya kazıya,

şiir midir buluntusu kazının, öyle ya, bir buluntusu olmalı okuntunun da,

boşa gitmiş bunca harften sonra kaç alfabe kaldı elimizde kaç Fenike,

kaç çiviyazısı, ki alev almış bir çarmıh gibi atılıyor elden ele, şiirin üstüne

kalıyor, şairin eline, ondan bu bitmez çarmıh, bu eski karanlık, bu eski şarkı

“sen içindekilerin sırasını değiştir” ince bulacak mıyız şiirlerin de “Carmina

Minora”sını, hiç sanmam, bulamayacağız, şiir bulmamaktan yapılmış bir

buluntudur, kalıttır bulamamak onca ozandan, veliden, dervişten, uludan,

hadsizliktir haddini bildirmek üzere kendine, başkasına bildiremeyeceğimiz

şeyler vardır zira, had ve şiir, kor alevinde hanenin, yalnızca tava getirilir...

Devamı mı demiştin, devam değil, soğumaya bırakılacak şey de değil, birikim

diyelim, şimdilerde din ya da iktisat terimleriyle açıklanıyor ya her şey, çöp

ev bile, bunlar da onun birikimi işte, şairin çöp evi, olmalıydı ama bir çöpşiir,

yâd edişi gibi onun Metin Eloğlu’nu, ‘sencil değer’ yüklü sözcükler ve onları ‘ölesiye

sarhoş’ edişine bakarak, çöp demeliydik belki artık çöpten toplanıyor şiir! Boşa

gitmesin diye! Gitmez, karanlık odası olur bazen arzunun, ve yolculuğun eski

normali değişmeden sürer gider buradan... Şiirin evindeyim, eskiden bir ev olmuş

dünyada, dostların arasındayım, şurada bir yerde olmalı Attar da, yoksa da ne gam,

o hiçbir yere gitmemişti ki kitaptan, Enis’in evindeyiz, Divan-ı Lügati’t-Enis’teyiz,

şiirengiz, şehrengiz, ilm-i harf, birbirine karışmış sayılmaz hiçbiri, hepsi iç içe,

ve aynı yerden su içiyorlar, aynı gözeden, bambaşka akıyorlar hep bambaşka

koyaklar, vadi, ova, delta, in, kovuk, köstebek yuvası, tabiatıyla... Böyle giderse

‘genç dostum’ pek yakında sorulmadık soru bırakmayacaksınız dünyada, tabii o

sizi sağ bırakırsa ve girilmedik in! Demişsiniz gerçi: “Sanmayın ki inine çekilmek

kolayın kolayı... küşümlerden, yıldırı yağışından yalıtılabilseydi.” Huzur yok,

olmayacak da, hiç çıkmayan çekilmez de, içindeyse in evin, ev ormanı diye bir şey

belki de, çöpşiirev dediğin. Yaza yaza sona, sonuna gelmez insan, yazmak hep başa

dönmektir, gidip döneriz, varacak bir yer de yoktur, çıkış da. Hem böyle hapisanesi

varsa, niye çıkmak istesin insan? Cehennem filan da sayılmaz üstelik, biraz karanlık

o kadar! Ha ha ha! İnsandan daha karanlık bir şey var mıymış ha? Kitaba döndüm

ki, daha başlamamışım bile! “cenazemin peşinden yürüyecek bütün alfabeler” daha!

KARANLIK ODA ŞARKILARI

Enis Batur

Simurg Art Yayınları, 2020

528 sayfa, 55 TL.