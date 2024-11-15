Kapadokya’nın yeryüzü ve yer altı hikâyesi Milliyet Arkeoloji'de

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YER ALTINDAN YER ÜSTÜNE HER YÖNÜYLE KAPADOKYA

Her yıl milyonlarca kişiyi kendisine çeken Kapadokya, eşsiz bir jeolojik miras olan peribacaları ile öne çıkıyor. Kapadokya bugün olduğu gibi milyonlarca yıl önce de insanlar için bir cazibe merkeziydi. Dergi, Afrika’dan yola çıkan konargöçer dik yürüyen insan/Homo Erectus gruplarının günümüzden yaklaşık 800 bin ila 200 bin yıl öncesi tarihlerde bu bölgede art arda uzun süreler konakladığını, el baltalarını obsidyenden, diğer ağır işlerde kullandıkları aletleri ise diğer yerel kayaçlardan ürettiklerini bilimsel araştırmalar ışığında sayfalarına taşıyor. Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl öncesinden başlayarak Aksaray yakınlarındaki Aşıklı Höyük, Musular ve Balıklı ile Niğde’deki Sırçalıtepe'nin Kapadokya’nın ilk yerleşiklerini barındırma süreci de dergide ele alınıyor.

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GİZEMLİ YER ALTI ŞEHİRLERİ

Korunmak amacıyla inşa edilen ancak basit birer sığınak olmanın ötesinde uzun süre yaşayabilme imkânı veren gizemli ve karmaşık yer altı şehirlerini de Milliyet Arkeoloji'nin sayfalarında bulabileceksiniz. Ayrıca Kapadokya, Hristiyan manastır düzenine ilham veren ilk örneklerin yer aldığı bölge olarak biliniyor. Bölgenin güçlü dini figürleri de Hristiyanlığın teolojik ve doktrinsel temelini şekillendiren tartışmalara yön veren isimler. Bu bağlamda Kapadokya'nın Hristiyanlık mirası da derginin mercek tuttuğu konular arasında.

İnsanlığın büyük bir dönüşüme imza attığı Neolitik Dönem'in tartışıldığı Şanlıurfa'daki Dünya Neolitik Kongresi, Türkiye İş Bankası'nın değişen yüzü gibi daha birçok konu da bu ay Milliyet Arkeoloji'de.

Derginin 43. sayısı 17 Kasım Pazar günü Milliyet gazetesiyle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve Nevşehir’de bayilerde ve Milliyet e-gazete uygulamasında olacak. Dergiye; Shopier ve Dergi Kapında ile internet üzerinden erişmek de mümkün.