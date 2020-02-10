'Kana Diz Kana' çizgi roman sergisi açıldı

Geçtiğimiz yıl Zezeah, Moklich ve Berk Kula tarafından kurulan bağımsız sanat dükkanı Big Baboli Şarküteri, çizgi roman dünyasının ustalarından ressam ve sanatçı Emre Orhun’u İstanbul’da ağırlıyor. Orhun’un Türkiye’deki ikinci kişisel sergisi ‘Kana Diz Kana’, 7 Şubat Cuma akşam Big Baboli Şarküteri’de açılıyor.

Sanatçının siyah mürekkep kaplı beyaz zemini kazıyıp ışığı ve gölgeyi detaylandırarak yarattığı ve her karesi bir günde ancak tamamlanan çizgi roman sayfalarından oluşan 150’ye yakın resmi Türkiye’de ilk kez sergilenecek. ‘Kana Diz Kana’ adlı sergi, Emre Orhun’un 2015 tarihli Fransızca romanı ‘Medley’deki çizimlerden yola çıkarak Hakan Günday’ın diyaloglarıyla Türkçede yeniden yaratılan aynı adlı adlı grafik

romanın yayımlanışına da eşlik edecek. Bu hafta Flaneur Comics etiketiyle çıkan ve sanatçının Hakan Günday ile birlikte, çizilmeye başlandığı 2008 yılından beri tasarladıkları ve bir doğaçlama deneyimine dayanan deneylerinin benzersiz bir sonucu olan ‘Kana Diz Kana’, yaralı bir adamın, yarasını satın almaya hevesli bir palyaçoyla karşılaşmasıyla başlayan olayları anlatıyor.

Açılışta Emre Orhun ve Hakan Günday, ‘Kana Diz Kana’nın yaratım sürecini konuşacaklar ve kitaplarını imzalayacaklar. Sanatçının bağımsız serigrafi işlerinin de yer alacağı sergi, 19 Mart’a kadar Big Baboli Şarküteri’de görülebilecek.