‘Kahve falı’ Cannes yolcusu

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Üniversite öğrencileri Mert Fırat Sarıoğlu ve Furkan Akdağ’ın kahve falını konu aldıkları “The Cafedomancy” adlı belgesel, Cannes Film Festivali’nde kendi kategorisinde seyirciyle buluşacak. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Mert Fırat Sarıoğlu ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Furkan Akdağ tarafından çekilen belgeselin süpervizörlüğünü İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğretim görevlileri Serkan Şavk ve Deborah Hardt yaptı.

GÖSTERİME KABUL EDİLDİ

Mert Fırat Sarıoğlu, “Bize verilen aslında bir ödevdi. Ama konuyu araştırıp derinleştirdikçe kültürümüzü ve sahip olduğumuz zenginlikleri anlatmak ve dünyaya duyurmak istedik. Önce araştırmalar yaptık. Sonra da çekimleri yaptık” dedi. Sarıoğlu ve Akdağ, belgeselleriyle Cannes Film Festivali’nin kısa film kategorisine başvurduklarını ve gösterim listesine seçildiklerini ifade etti. Belgeselin İzmir Kısa Film Festivali ve Adana Altın Koza Film Festivali’nde de gösterilmesi planlanıyor.