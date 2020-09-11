Kafka’nın ‘Dönüşüm’ünden ilhamla

‘Dönüşüm/ The Metamorphosis’ projesiyle iki Türk bestecisine beşli ensemble için sipariş veren Gedik Sanat; görsel sanatlar alanında başlattığı çalışmalar doğrultusunda da aynı proje içerisinde bir de metal heykel siparişi verdi. Kafka’nın ünlü ‘Dönüşüm’ romanının kahramanı Gregor Samsa’nın başkalaşım hikâyesini anlatacak performans; müzik ile heykelin eş zamanlı sunumuna sahne olacak. Besteciler Didem Coşkunseven ve Mehmet Ali Uzunselvi tarafından yaratılan müziklere performans sanatçısı ve heykeltıraş Asaf Erdemli dans ve heykel performanslarıyla eşlik edecek. “Birleştirir, Sanat için” mottosuyla farklı disiplinleri bir araya getirerek projeler üreten Gedik Sanat, bu projeyle edebiyat, felsefe, müzik ve heykel alanlarını birleştirmeyi hedefliyor.

SAMSA’NIN BAŞKALAŞIM HEYKELİ ASAF ERDEMLİ’DEN

Hurda ve metal konusunda dönüşüm projeleri gerçekleştiren, doğaya ve çevreye saygılı üretimleriyle dikkatleri üzerine çeken Asaf Erdemli Ge Ka Kaynak makinasıyla metalin kaynaşmasının büyüsüyle Gregor Samsa’nın dönüşen halini bir heykel olarak yaratacak.

İKİ TÜRK BESTECİYE YENİ SİPARİŞLER

Gedik Sanat, Türk bestecilerin yeni eserler üretmesine olanak sağlayarak Türk müzik kültürünün dönüşen yeni dünyada etkili bir dili olması konusunda çalışmalar sürdürmekte. Bu doğrultuda “Dönüşüm” projesiyle iki bestecimize daha sipariş verdi. Sipariş verilen bestecilerden Didem Coşkunseven Berkeley Üniversitesi’nde çalışmalarına devam ederken Mehmet Ali Uzunselvi Kocaeli Üniversitesi’ndeki uzun yıllar süren eğitimciliğinin yanında ICC ( İstanbul Composers Collective) bünyesinde yeni müzik çalışmalarına devam etmekte.



ENSEMBLE YENİ MÜZİK ÜZERİNE TECRÜBELİ

“Dönüşüm” projesinde Samsa’nın başkalaşımını seslendiren sanatçılar Gedik Filarmoni Orkestrası, Hezarfen Ensemble ve Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu gibi ülkemizin önde gelen yeni müzik topluluklarının üyelerinden oluşmakta. Barış Yalçınkaya ( Klarnet), Onurcan Çağatay ( Trompet), Ali Başeğmezler ( Viyola), Deniz Yurdakul ( Kontrbas) ve İpek Mine Sonakın ( Arp) oluşan ensemble üyeleri, ülkemizin çeşitli konservatuvarlarında eğitimci kimliklerinin yanında yeni müzik konusunda gerçekleştirdikleri projeleriyle de dikkat çekmekte.

İLK PERFORMANS GEDİK SANAT SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA

Gedik Sanat’ın üçüncü dijital projesi “Dönüşüm/ The Metamorphosis” bünyesinde gerçekleşecek performans, Gedik Sanat sosyal medya hesaplarından 30 Eylül saat 18.00’da yayımlanacak.

Ayrıca Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün ve Gedik Sanat Proje Koordinatörü Begüm Özay moderatörlüğünde Kafka’nın “Dönüşüm” romanı üzerinden uzman görüşleriyle günümüze açılımlar yapacak canlı sohbetler gerçekleşecek. Gedik Sanat resmi Instagram adresinde gerçekleşecek sohbetlerin programı ise şu şekilde:

Dr. Nevin Eracar (psikoterapist), 12 Eylül saat 21.00

Asaf Erdemli (heykeltıraş), 14 Eylül saat 21.00

Mehmet Ali Uzunselvi (besteci), 15 Eylül saat 21.00

Didem Coşkunseven (besteci), 16 Eylül saat 21.00

Mehmet Emin Balcı (sosyolog), 18 Eylül saat 21.00

Ali Şimşek (eleştirmen), 22 Eylül saat 21.00

Ersin Alok (fotoğraf sanatçısı), 23 Eylül saat 21.00

Dr. Sera Çetingök (psikoterapist), 25 Eylül saat 21.00

DÖNÜŞÜM GEDİK KAYNAK FABRİKASI’NDA HAYATA GEÇECEK

Gedik Sanat’ın görsel sanatlara ilk dokunduğu projede yaşamın dönüşümüne ve evrimine duyduğu saygıyla çalışmalarını sürdüren Gedik Kaynak ve Gedik Döküm fabrikalarının içerisinde performanslar gerçekleşecek. Sipariş edilen iki eserin ilk seslendirilişleri gerçekleşirken eşzamanlı olarak Asaf Erdemli dans performansıyla birlikte metal bir Samsa heykeli yaratacak. Gerçekleşecek performansın videosu Sözsüz Günlükler ve Kaynaşma projelerinin görüntü direktörü Cem Önertürk imzası taşıyacak.