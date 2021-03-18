Kadınları uyanmaya, özgürleşmeye davet

Filiz Telek

2010 yılında çıktığı kişisel şifa yolculuğunda temas ettiği dişi özün ve çağrının rehberliğinde, 2013’ten beri ‘Kadınlar Şifadır’ (Women are Medicine) çemberleri düzenleyen Filiz Telek, aynı isimli kitabında kadının yaratıcı gücüne uyanışının ve dişi bilgeliğini hatırlayışının şahitliğini ve takibini yapıyor. ‘Kadınlar Şifadır’ dünyanın vahşi çağrısına ruhunun sesini dinleyerek yanıt veren, erginlenme yolunda yaşama hizmetini araştıran kadınların hikâyelerini paylaşıyor. Telek kitapta tarifi yapılan yol haritasının bir ‘kişisel gelişim’ aracı olarak değil, hayatın bütününden beslenen ve karşılığında hayatın bütününü besleyen, ruh merkezli bir yaşam olasılığını hatırlamaya davet olarak sunulduğuna dikkat çekiyor:

“Kadınlar Şifadır kadınları uyanmaya, hatırlamaya, özgürleşmeye, kendi özgün yaşam yollarını yürümeye, yaratmaya, hizmete, manayı keşfe ve aşka çağırıyor. Kadınların şifa olduklarını önce kendilerinin hatırlamalarını, bilmelerini ve şifa doğalarını yeni dünyanın doğumu için onları çağıran yeryüzünün sesine, duasına bir yanıt olarak yaşayabilmelerini teşvik ediyor. Çünkü ancak kadınlar yaşamın çağrısı ve yeryüzünün döngüleriyle yeniden hizalandıklarında insanlık olarak eşiğinde durduğumuz yeni dünyaya adım atabileceğiz.”







