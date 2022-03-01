Kadınlar Gazhane'de 'birlikte' olacak

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Kadınları destekleyerek, kadınların karşılaştığı güçlükleri ve daha eşit bir dünya için ürettikleri çözümleri görünür kılmayı hedefleyen WOW-Dünya Kadınlar Festivali, 19-20 Mart tarihlerinde Müze Gazhane’de gerçekleştirilecek. WOW İstanbul, ‘geleneksel’ sanat mekânlarının dışına çıkarak izleyicileri çeşitlendirmeye ve yaratıcı alanların kapsayıcılığını ve erişilebilirliğini destekleyerek yeni küratoryel sesleri geliştirmeye odaklanan British Council’ın Türkiye sanat programının önemli bir parçası. Sanatın yeni bakış açıları kazandıran ve diyalog oluşturma gücüne dayanarak kültür ve sanat alanını sivil toplumla bir araya getiren festival; müzik, performans, sohbetler ve atölyeler yoluyla kadınların hikâyelerini ve seslerini paylaşan eşsiz bir platform sunuyor.

Birleşik Krallık’tan ve Türkiye’den katılacak sanatçı, konuşmacı, atölye liderleri ve sivil toplum kuruluşlarından ilham alacak olan WOW İstanbul, sanat izleyicisini festivalin bir katılımcısı yaparak kültürel ve yaratıcı ifadelerin, güvenli, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir platformda paylaşılmasını sağlayacak. WOW İstanbul, yaratıcı toplulukların, sivil toplum ve sanat profesyonellerinin ve en önemlisi İstanbullu kadınların hikayelerini paylaşarak ve farklı karşılaşmalar için fırsatlar yaratarak kent sakinlerinin çeşitliliğini yansıtan bir platform oluşturacak. WOW İstanbul, birbirine ilham olmak için #birlikteyiz diyen kadınların değişime ve eşitliğe olan inancını yansıtacak.

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PROGRAMDA NELER VAR?

WOW İstanbul’un #Birlikteyiz başlığını taşıyan açılış paneli, WOW Vakfı Kurucu Direktörü Jude Kelly ile gazeteci ve yazar Zeynep Miraç Özkartal Taner’in sohbetine ev sahipliği yapacak. 19 Mart’ta Müze Gazhane’de düzenlenecek panelde, pandemiyle yaşamaya devam eden dünyada dayanışmanın kadınlar için ne anlam ifade ettiği, göç, iklim değişikliği ve yoksulluk etkileriyle tartışılırken, sanatın kadınların bulduğu farklı direnme yöntemlerini nasıl görünür kıldığı da konuşulacak.

Bu sene WOW İstanbul, birçok özel kürasyonlu bölüm barındırıyor. Politika, sanat, tarih, popüler kültür alanlarında içerik üreten bağımsız medya kuruluşu 5Harfliler tarafından oluşturulan 5Harfli Sesler bölümünde, 5harfli yazarlar “Hepinizi feminist sesleri paylaşıp çoğaltmaya bekliyoruz” çağrısı ile 5harfli okurlarla buluşacak.

WOW Büyük Fikirler bölümü ise gene birbirinden farklı deneyimlere sahip kadınlara kendi hikayelerini paylaşacakları ve kısa konuşmalara ev sahipliği yapacak açık sahne olarak kurgulanıyor. Yazar Şebnem İşigüzel ve oyuncu Tamar Çıtak, Şebnem İşigüzel’in 'Gözyaşı Konağı Ada 1876' kitabından performatif bir okuma yapacaklar. Hayata Sarıl Lokantası’ndan Ayşe Tükrükçü ve Avukat Aslı Karataş da bu bölüme katılan diğer isimler..

WOW İstanbul’un katılımcılı bölümü olan Atölye Çalışmaları, bu sene de şehirde sürdürdükleri farklı çalışmalar ile alanlarında öne çıkan sivil toplum kuruluşlarını festival izleyicisi ile buluşturacak. Ayrıca festivale çocukları ile gelen katılımcıların çocukları için de İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından atölyeler düzenlenecek.



WOW İstanbul Festivali bu sene de şehirdeki kadınların seslerini müzikle duyurmaya devam edecek. WOW Sesler, Beatsbygirlz Turkey Chapter’dan Beril Sarıaltun ve Birleşik Krallık’tan müzisyen ve eğitimci Mandy Wigby liderliğinde gerçekleştirilen #KültürdeKadınGücü ‘Benim Şehrim, Benim Sesim’ programından bir grup kadın müzisyenin canlı performanslarını izleyici ile bir araya getirecek.

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WOW İstanbul Festivali, aynı zamanda açılış konseri olarak heyecan verici sanatsal bir iş birliğine ev sahipliği yapacak. Elif Cemal ve EFG Londra Jazz Festivali’nden Pelin Opçin küratörlüğünde Birleşik Krallık ve Türkiye’den müzisyenlerle hayata geçirilen WOW İstanbul Kolektif, festivalin ilk gününde hafızalardan silinmeyecek bir performansla İstanbul ile buluşmaya hazırlanıyor. WOW festivallerinin önemli bir parçasını oluşturan müzik konusunda aynı zamanda katılımcılar, 2021 Birleşik Krallık WOW Festivali’nde sahne alan dünyanın en heyecan verici bazı kadın sanatçılarının özel olarak çekilmiş müzik performanslarından oluşan Birleşik Krallık WOW Sesler’i izleme fırsatı da yakalayacak



FESTİVALİN YENİLERİ

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Festivalin ilk kez bu sene yapılacak fiziksel versiyonunda yer alacak bölümlerinden Hızlı Mentorluk, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde düzenlenecek. Hızlı Mentorluk bölümünde festival katılımcıları, bir saat içerisinde tesadüfi olarak karşısına oturacakları dört ayrı mentorle hızlı ve tempolu sohbetler ederek deneyimlerini ve iç görülerini paylaşabilecekler.

Bu yıl ilk defa İKSV Alt Kat tarafından gerçekleştirilen WOWsers İstanbul bölümünde, 18-21 yaş arasındaki katılımcılar, sanatçı ve tasarımcı Pınar Akkurt’un ‘Çöpler, Kilimler ve Pikseller’ başlıklı atölyesinde bir araya geliyor.

Festival boyunca açık olacak, WOW İstanbul’un kapsayıcılığı ve çeşitliliğini yansıtan Sivil Alan bölümüne festival daveti ile dahil olacak sivil toplum kuruluşları yer alacakları stantlarda hem ürünlerini paylaşabilecek hem de aktivitelerini tanıtabilecekler. WOW Festivali’nin Birlikte Yemek bölümünü yürütecek olan Hayata Sarıl Lokantası ve Birlikte Hareket bölümünde katılımcılara bisikletli bir hayatı tanıtacak Zincir Kıran Kadınlar, Sivil Alan katılımcılarından sadece birkaçı. Ayrıca Gazhane Çevre Gönüllüleri de festival süresince ‘Gazhane’yi Arşınlayarak Tanıyoruz’ turlarını festival izleyicileri ile paylaşıyor olacaklar.

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'YARATICI ALANDA EŞİTLİK'

WOW İstanbul Festivali’nin İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları iş birliğiyle düzenlenen Kapanış Paneli, kültür-sanat alanının eşitlikçi bir yaklaşımla nasıl yeniden kurgulanabileceğine odaklanacak. Festivalin son günü olan 20 Mart’ta Müze Gazhane sahnesi, Gazeteci Duygu Demirdağ moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde, Birleşik Krallık’tan araştırmacı ve eğitmen Vick Bain, Türkiye’den Prof. Dr. Itır Erhart ve Oyuncular Sendikası’ndan Ece Dizdar’a konuşmacı olarak ev sahipliği yapacak. Festival katılımcıları bu ilham verici sohbette; yaratıcı kadınların değişimi yönlendirme gücü ve kültür-sanat alanının eşitlikçi bir yaklaşımla geleceğe nasıl taşınacağı üzerine birlikte düşünme imkânı bulacak.

Pozitif organizasyonuyla gerçekleşen WOW İstanbul Festivali, Erişilebilir Her Şey danışmanlığında herkes için daha erişilebilir olma hedefini de sürdürüyor. Festival boyunca, simultane Türkçe işaret dili çevirisi ve simultane Türkçe, İngilizce sesli çeviri yapılacak.





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WOW Vakfı Kurucu Direktörü Jude Kelly, bu yıl ilk kez fiziksel olarak İstanbullular ile buluşacak festivale dair şunları söyledi: “WOW – Dünya Kadınlar Festivali, 2010 yılında Londra’da kurduğumdan bu yana şimdiye kadar altı kıtada 30’dan fazla yerde gerçekleşti. WOW Festivalleri, katılımcıların bir araya gelerek kadınların hayatını etkileyen önemli meseleleri tartışmalarına imkân sağlayan alanlar yaratır. Neşeli, kutlama amaçlı ve önemlidir; şimdiye dek Avustralya, Amerika, Hindistan, Pakistan, Birleşik Krallık ve Brezilya gibi farklı ülkelerde üç milyondan fazla insana ulaşmayı başarmıştır. İlki geçtiğimiz yıl çevrimiçi olarak düzenlenen WOW İstanbul’un, bu yıl yüz yüze bir etkinlik olarak geri dönmesinden dolayı inanılmaz heyecanlıyız. Dünyanın en önemli şehirleri arasında yer alan ve kültür, sanat ve sivil toplum alanlarında merkezi bir konumda bulunan İstanbul’un, WOW küresel ağı olarak hayata geçirdiğimiz değişimin bir parçası olması bizim için çok önemli."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ise festivallde bağlarını şu sözlerle aktarıyor: “2019’dan bu yana, başta kadın hakları olmak üzere sosyal politika alanlarında büyük bir inanç ve özveriyle çalışıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın hazırlanması başta olmak üzere; birçok dilde hizmet veren Kadın Destek hattı, Kadın Destek Merkezi, Kadın Dayanışma Evi gibi projeleri hayata geçirdik. İstanbul’daki kadınlar, İBB ile artık daha güçlü. Biliyoruz ki, 'İstanbul, öyküsünü kadınlarla birlikte yazacak'. WOW Dünya Kadınlar Festivali’nin de geçmiş yıllarda olduğu gibi sanatın ve dayanışmanın enerjisiyle bizleri bir araya getirmesini ve sahip olduğumuz gücü hepimize hatırlatmasını heyecanla bekliyorum.”

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı Genel Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle ise şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 8 Mart’ı dayanışmanın simgesi olarak görüyor ve bu dayanışmanın sesini yükseltecek pek çok etkinlik yapıyoruz. WOW Vakfı ve British Council ortaklığında gerçekleşecek Dünya Kadınlar Festivali İstanbul buluşmasına da bu çerçevede destek veriyoruz. Zengin içeriği ile sanatla sivil toplum arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteren festival, hayatın farklı noktalarındaki kadınlara birlikte düşünme, üretme imkanı sunuyor. Bu etkinliğin, İstanbul’un önemli bir kültürel buluşma noktası haline gelen Müze Gazhane’de gerçekleşiyor olmasından dolayı da ayrıca mutluyuz.”

WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’un programına ait diğer detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak