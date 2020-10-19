Kadına şiddet konululu yarışmanın birincisi ‘Ton Farkı’

Türkiye’de son yıllarda hızla artış gösteren kadına şiddet konusunda farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (MUSFOD) ile İdyma Çağdaş Sanat Derneği’nin (İÇSD) ortaklaşa düzenlediği kadına fiziksel ve psikolojik şiddet temalı 1. İdyma Kısa Film Senaryo Yarışması sonuçlandı. Şartnameye uygun bulunan 49 senaryonun katıldığı yarışmada Bingöl’den Nagihan Korkutata ‘Ton Farkı’ adlı senaryosuyla birinci seçildi.

Kazanan senaryonun kısa filme çekilmesi RGB Film Yapım tarafından gerçekleşecek, sanat yönetmenliğini oyuncu Kazım Akşar, yönetmenliğini ise Ali Murat Günay üstelenecek. Berna Öztürk ve Kazım Akşar’ın rol alacağı kısa filmin 10. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması’na katılımı sağlanacak.

Yarışmayla ilgili tüm gelişmeleri, https://www.facebook.com/idyma.kisa.film.senaryo.yarismasi sayfasından takip edilebilir.