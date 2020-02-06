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Kitap Sanat
Haber Giriş: 06.02.2020 - 14:53,Son Güncelleme:/

Kadına şiddet konulu kısa filmler bekleniyor

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Kadına şiddet konulu kısa filmler bekleniyor

Rotary 2420 Bölge tarafından düzenlenen ‘Kadına Şiddet’ temalı ‘Uluslararası Rotary 2420 Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı.

Rotary 2420 Bölge, 'kadına yönelik şiddet' konusunda farkındalık yaratmak adına ‘Kadına Şiddet’ konulu Uluslararası Rotary 2420. Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması düzenliyor.
Yarışmada profesyonel kategoride birincilik ödülü 5 bin, ikincilik ödülü 3 bin, üçüncülük ödülü 2 bin TL olarak belirlenirken amatör kategoride birincilik ödülü 3 bin, ikincilik ödülü 2 bin ve üçüncülük ödülü de 100 TL olarak belirlendi. Yarışmaya 30 dakikayı aşmayan kurmaca filmler katılabilecek. Filmlerin son gönderim tarihi ise 20 Şubat .
Yarışmanın ödül töreni ile galası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında yapılacak.


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