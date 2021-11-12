Kadın sanatçılardan Kültür Yolu’nu aydınlatan sergi; Işık

Sanatçıların tamamının kadın oluğu ve sanat, tasarım, mimarlık gibi farklı alanlardan geldiği sergide, tasarımcılar aydınlığa, karanlığa, ışıkta görünür kılınan renk, form gibi kavramlara, birlikteliğe, farklılıklara, toleransa dikkat çekiyor. Alexis Şanal, Burcu Büyükünal, Burcu Sülek, Gülşah Cantaş, Melike Altınışık, Meriç Kara, Nihal Akarsu-Canan Tulca, Sema Topaloğlu, Şule Koç, Selva Gürdoğan-Derya İyikul, Zeynep Tümertekin-Ceren Özşahin eserlerin yer aldığı sergi, 14 Kasım'a kadar görülebilir.