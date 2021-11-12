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Kadın sanatçılardan Kültür Yolu’nu aydınlatan sergi; Işık

#Galataport#Sanat#Işık
Kadın sanatçılardan Kültür Yolu’nu aydınlatan sergi; Işık

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ‘ışık’la aydınlanıyor. Küratörlüğünü Erdem Akan’ın yaptığı Işık Yolu Tasarım Sergisi, Gezi Parkı’ndan Galataport İstanbul’a kadar İstiklal Caddesi hattı üzerinde 14 sanatçının 11 ışık tasarımı/yerleştirmesini kapsıyor.

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Sanatçıların tamamının kadın oluğu ve sanat, tasarım, mimarlık gibi farklı alanlardan geldiği sergide, tasarımcılar aydınlığa, karanlığa, ışıkta görünür kılınan renk, form gibi kavramlara, birlikteliğe, farklılıklara, toleransa dikkat çekiyor. Alexis Şanal, Burcu Büyükünal, Burcu Sülek, Gülşah Cantaş, Melike Altınışık, Meriç Kara, Nihal Akarsu-Canan Tulca, Sema Topaloğlu, Şule Koç, Selva Gürdoğan-Derya İyikul, Zeynep Tümertekin-Ceren Özşahin eserlerin yer aldığı sergi, 14 Kasım'a kadar görülebilir.

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#Galataport#Sanat#Işık

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