Kadın sanatçılar ve kız çocukları iklim için çizdi

İstanbul Kadın Müzesi, İklim için Cumalar Türkiye aktivistleri, Ammonite Digital Art Gallery’nin genç sanatçıları ve Koşan Kaplumbağa Anaokulu’nun kız çocukları hayallerini ve fikirlerini birleştirdi. Ortaya 11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününü kutlayan bir sergi çıktı. ‘Bana Bırakacağınız Gelecek-Kız Çocukları ve İklim Krizi’ başlıklı çalışma fiziki ve sanal sergilerin yanı sıra billboard aksiyonları ve bir kitabı da içeriyor. İstanbul Kadın Müzesi küratörlüğünde hazırlanan proje, tüm dünyadaki yaşıtlarıyla birlikte ekosistemdeki tahribata ve iklim krizine dikkat çekmek için sorumluluk alan Türkiye’deki iklim aktivisti kız çocukları ve genç kızları görünür kılıyor.

Schneidertempel Sanat Galerisi’nde açılan ve 25 Ekim’e kadar görülebilecek olan fiziki sergide, Ammonite Digital Art Gallery bünyesindeki genç sanatçıların, sanal sergide yer alan iklim aktivisti kız çocuklarının mesajlarını çeşitli tekniklerle yorumladıkları çalışmaları yer alıyor. Ammonite Digital Art Gallery üyelerinin iklim aktivistlerini destekleme amacıyla yarattıkları eserler, aynı zamanda çevre tahribatı, iklim krizi ve iklim adaleti konularında sanatsal bir tartışma alanı da açıyor. Sergide Vanessa Ponte, Selenay Tektunalı, Asya Nur Hasgül, Asya Gürhan, Refia Dermancıoğlu, Elif Fidancı, Elif Berkel, Melike Kuş, Nar Preşeva, Öykü Topal, Buse Simon, Pi.uv, Bilge Abur Yıldız, Lal Diltemiz, Tipim Kayık, Sinan Dağ, Melisa Dalkılıç, Raika Lara Kaya, Batuhan Aker ve Fikriye Çetin’in farklı tekniklerle ürettiği eserler yer alıyor.

Melike Kuş

AKTİVİST GENÇLER KONUŞTU, KIZ ÇOCUKLARI YORUMLADI

Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle gezilebilen sanal sergide ise iklim aktivisti kız çocuklarının manifesto niteliğindeki mesajları Koşan Kaplumbağa Anaokulu’ndan, 3 ile 6 yaş arasındaki 17 kız çocuğunun çizimleri ve sözleriyle yeniden yorumlanıyor. Sanal sergi ayrıca, iklim krizi hakkında bilgilendiren, çevre bilincini yükselten metinler, istatistik bilgiler, videolar ve çevre tahribatı konusunu konu edinen edebi alıntılar da içeriyor.

Sergi kapsamında İstanbul’un birçok semtindeki billboardlarda da iklim aktivisti kız çocuklarının mesajlarına yer verilecek.

27 iklim aktivisti, 27 genç sanatçı ve 17 çocuğun fikir, çalışma ve resimlerinden oluşan sergi sanal ortamda http://istanbulkadinmuzesi.org/banabirakacaginizgelecek/ adresinden gezilebilir.

Elif Berkel