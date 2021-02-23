Kadın oyunları yarışması

Kadının toplum içindeki yeri hakkında farkındalığı arttıracak yarışmaya başvurular bugün başladı. Son başvuru tarihi ise 31 Aralık Cuma olarak belirlendi. 2021-2022 tiyatro sezonunda hayata geçirilecek proje kapsamında ‘bilim, sanat ve savaşlarda kadınlarımız’ adlı ayrı bir başlık oluşturularak, yazarlardan eserlerinde Türkiye'nin bağımsızlık adına verdiği savaşlarda yer alan, bilinen veya bilinmeyen bilim ve sanat dallarında kahraman kadınların öykülerini tiyatronun kendi estetik araçları üzerinden ele almaları istenecek.



BİRİNCİYE 40 BİN LİRA



Cumhuriyetin ilan edilişinin 100. yılı adına düzenlenen yarışmaya, yurt içinden veya yurtdışından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkçe yazabilen yazarlar katılabilecek. Dereceye giren oyunlar, DT repertuvar havuzuna alınacak ve birincilik ödülü olarak 40 bin lira, ikincilik ödülü olarak 37 bin 500 lira, üçüncülük ödülü olarak 35 bin lira, 1. mansiyon ödülü olarak 32 bin 500 lira ve 2. mansiyon ödülü olarak ise 30 bin lira verilecek. Yarışmaya ilişkin usul ve esaslara ve başvuru dilekçesine ‘www.devtiyatro.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir.