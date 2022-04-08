Kadıköy’de Zümküfül!

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Kadıköy gibi kitapları da kıymetlidir, kitapçıları, sahafları da. Ne de olsa Kadıköy gözleri her sabah kitapla açılan ya da gözlerini her sabah kitaba açan güneşli bir ülkedir, güneş ülkesidir. Denizin ve güneşin sofrasıdır da diyelim de doğanın hatırı kalmasın!

Benim en son okuduğum Kadıköy kitabı, nice sevdiğim, özlediğim, şimdilerde de Erzincan’da askeri lisedeyken tuttuğu günlükleri okuduğum, ‘Sen Buranın Kışındasın-1964-67’ (YKY) yazarı, şairi, denemecisi, sözlükçüsü Hulki Aktunç’un bir semt monografisi olan ‘Bir Kadıköy’oğlu’dur (2009). Hulki’den ne okusanız sevinçten gözleriniz yaşarır, iyi ki yaşadım der gibi iyi ki okudum der ve kendisi de en az yazdıkları kadar sevgili ve sevimli yazara selam edersiniz, keşke burada olsaydın!

Dedim ve bu kez bize yine şahane bir Kadıköy kitabı armağan edip giden sevgili arkadaşımız İlker Mumcuoğlu’nu da aynı cümleyle andım. ‘Kadıköy Sözlüğü’ (Yitik Ülke) ne yazık ki İlker’in 28 Ekim 2020’deki erken vedasından sonra Şubat 2022’de yayımlanabildi. Önsözü yazan şair arkadaşımız Turgay Kantürk Bey (çünkü bulmacalarda böyle sorardı) ‘bulmacanın uçbeyi’nin Kadıköy ve Moda sözlükleri hazırladığını yazıyor. Umalım ki ‘Moda Sözlüğü’ de yayımlanır.

Kitabı duyunca çok sevinmiştim, görünce sanki Eskişehir için sözlük hazırlamış kadar sevindim!

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