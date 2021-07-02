Jolly Joker Alaçatı’ya yıldız yağacak

Yıldız Tilbe

2008 yılında İstanbul’da müzikal yolculuğuna başlayan canlı müzik alanı Jolly Joker, geçen yıllar içinde 10 şehirde 12 mekâna ulaştı. Farklı türlerin sevilen isimlerini sahnesinde ağırlayan Jolly Joker, temmuzdan itibaren yeni kimliğiyle yeni bir yolculuğa hazırlanıyor. ‘Sana Göre’ olan müziği bilen, ‘Moduna Göre’ olan müziğe programlarında yer veren Jolly Joker, sahnesini müzikal çeşitliliğe açıyor. Temmuzda ilk olarak kapılarını Jolly Joker Alaçatı açacak, yaz boyunca özlenen sesleri, özlenen sahnesinde ağırlayacak. Müzikseverler yıldızların altında, hasret kaldığı canlı konserlerin keyfini yaşayacak.

Jolly Joker Alaçatı’daki ilk konser 7 Temmuz Çarşamba akşamı gerçekleşecek. Türk pop müziğinin usta yorumcusu Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarıyla sahnede olacak. 9 Temmuz’da Levent Yüksel, 10 Temmuz’da Gülşen ve 14 Temmuz’da yeniden Yıldız Tilbe konserine evsahipliği yapacak olan Jolly Joker Alaçatı, Kurban Bayramı için de özel bir program hazırladı. Bayramın birinci günü olan 20 Temmuz’da Yeni Türkü-Cem Adrian-Emir Can İğrek konser verecek. 22 Temmuz’da Yıldız Tilbe, 23 Temmuz’da Levent Yüksel ve 24 Temmuz’da Gülşen’i izleyebilirsiniz. Konserlerin başlama saati 21.00