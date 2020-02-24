Jean-Christophe Grange Ankara'da

Jean-Christophe Grange, 28 Şubat - 8 Mart'ta gerçekleşecek 14. Uluslararası Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak. Grange, Doğan Kitap tarafından yayımlanan yeni kitabı Son Av’ın tanıtım çalışmaları kapsamında 1 ve 2 Mart'ta iki gün boyunca kitaplarını imzalayacak.

‘Kızıl Nehirler’le tanıdığımız Grangé, polisiye-gerilim türüne yeni bir bakış açısı getirdi. Her kitabında psikolojik bir konuyu gündeme taşıyarak yazdığı gerilimin içine okuyucuyu hiç rahatsız etmeden çeken yazarın, geçtiğimiz günlerde Doğan Kitap tarafından 'Son Av' adındaki kitabı yayımlandı.