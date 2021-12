J.K. Rowling’ten kayıp oyuncağın peşinde fantastik bir macera

Haberin Devamı

J.K. Rowling’in son romanı ‘Noel Domuçu ile Jack’in Müthiş Maceraları’ ilk bakışta bir çocuğun çok sevdiği kayıp oyuncağını kurtarmak için harikulade fantastik bir dünyadaki bol badireli ve sürprizlerle dolu yolculuklarını anlatıyor.

Ancak çok katmanlı metnin altında bundan çok daha fazlası yatıyor. Sayfalar ilerledikçe sevgi, fedakârlık ve kayıp temaları etrafında insan ruhunun arayışlarına, korkularına, aydınlık ve karanlık taraflarına dokunan duygusal bir yolculuğun içinde buluyoruz kendimizi.

Domuç, Jack’in bebekliğinden beri hiç ayrılmadığı, tüm sırlarını paylaştığı, gözyaşlarını pofuduk patilerine sildiği en sevgili oyuncağı. Küçükken Domuz diyemediği için Domuç (kısaca Dom) demeye başlamış. Noel Domuçu ise Jack’in Dom’u Noel arifesinde çok dramatik bir şekilde kaybedip büyük bir öfke nöbeti geçirmesinden sonra onun yerine alınan yeni oyuncağı. Rowling bu giriş bölümünde akran zorbalığına değinirken her şeyi yaşından beklenmedik bir vakurla kabullenen bir çocuğun kalbindeki fırtınalara ve ona zorbalık yapan üvey kardeşin hırçın, öfkeli dünyasına dair önemli işaret levhaları bırakarak büyülü bir dünyaya ışınlıyor bizleri.

Jack’in Dom’u bulması neredeyse imkânsızdır. Ama Noel arifesi mucizelerin gerçekleşip kaybolan umutların geri döndüğü, her şeyin canlanabildiği gecedir. Herkes uyurken canlanan Noel Domuçu da Jack’in gözyaşlarına dayanamayarak kaybolan eşyalarla ilgili sırları ona anlatır. Böylece Noel Domuçu ve Jack, Dom’u kurtarmak için sihirli Kaybolanlar Diyarı’na doğru nefes kesici bir yolculuğa çıkarlar.

Kaybolanlar Diyarı kaybolan şeylerin onlara sahip olanlar tarafından sevilip sevilmediğine, aranıp aranmadığına göre farklı şehirlere gönderildiği, sonsuza dek kalabilecekleri ya da bulundukları an gerçek dünyaya geçebildikleri bir evren. Gerçek dünyada bulunmadan önce korkunç diktatör Kaybeden’in midesini boylamazlarsa tabii.

Söz konusu aklınıza gelebilecek ‘kaybolan her şey’ olunca karakter zenginliği de bir o kadar etkileyici oluyor. Şeylerin değerlerine ve asaletlerine göre gönderildikleri Tüh Kaybolmuş, Özlenenler, Yası Tutulmamışlar Hurdalığı gibi şehirlerin dizaynı da ayrıca dikkat çekici. Kimileri çorak bir araziden farksızken kimisi zenginliğiyle göz kamaştırıyor.

J.K. Rowling asıl sürprizini ise daha sonraya bırakıyor. Her an tetikte olan merak ve heyecanımız kaybolan şeylerin sadece eşyalardan ibaret olmadığını anladığımızda doruğa ulaşıyor. Bir şiirin unutulmuş taslağı, kibir, hafıza, yetenekler, mutluluk, güç, hırs, umut, kötü alışkanlıklar ve çok daha fazlasının katılmasıyla hikâye bambaşka bir aşamaya evriliyor. Tüm bunların neden kaybedildiği ile ilgili yan anlatılar romana bambaşka bir boyut kazandırırken esas mevzu da bundan sonra başlıyor.

‘Noel Domuçu ile Jack’in Müthiş Maceraları’, çok katmanlı kurgusu ve altmetinleriyle her detayından bahsetmenin mümkün olmadığı bir zenginliği barındırıyor. Buna rağmen tek cümleye sığdırmak gerekseydi “kaybetmek hayatın bir parçası olsa da bütün umutlar yitirilene dek hiçbir şey kaybedilmiş değildir” derdim.

Haberin Devamı

NOEL DOMUÇU İLE JACK’İNMÜTHİŞ MACERALARIJ.K. RowlingResimleyen: Jim FieldÇeviren: Hazel BilgenYapı Kredi Yayınları, 2021320 sayfa, 32 TL.