J.K. Rowling’in yeni hikâyesi internetten ücretsiz

Hayali ülke Büyücüler Dünyası’nda geçen ve J.K. Rowling’in diğer çalışmalarıyla hiçbir bağı olmayan ‘Ickabog’, yazarın metinlerinde sık sık işlenen temaları da içeren tek bir hikâyeden oluşuyor. Çocuklarının çok sevdiği bu hikâyeyi COVID-19 salgını döneminde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında paylaşmaya karar veren ve 26 Mayıs -10 Temmuz tarihleri arasında resmi internet sitesi www.ickabog.com üzerinden yayımlayan Rowling, bunu çocukları, anne - babaları ve çocuklarla ilgilenenleri eğlendirmesi için yapmış. Ünlü yazarın yaklaşık 10 yıl önce yazdığı ‘Ickabog’un basılı ve e-kitap versiyonları da aralık ayında yayımlanacak.

KİTABA ÖZEL RESİM YARIŞMASI

Yapı Kredi Yayınları, hikâyenin internet sitesi üzerinden yayımlandığı süre içinde bir de resim yarışması düzenleyecek. Çocuklara özel bu yarışmada kazanan resimler kitabın Türkiye baskısında yer alacak. Son başvuru tarihi 23 Ekim olarak belirlenen yarışmanın başvuruları, çocukların ebeveynleri ya da yasal temsilcileri tarafından yalnızca //www.ykykultur.com.tr/ickabogyarisma adresinden yapılacak. Ebeveynler, #TheIckabog ve #IckabogTürkiye hashtag’lerini kullanarak çocuklarının resim ve çizimlerini sosyal medya kanallarında paylaşabilecek.