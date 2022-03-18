İzmir ve İstanbul’un umut ve sanat takası

100’üncü yaşına koşan Türkiye Cumhuriyeti’nin iki asra merdiven dayayan ‘özel sanat tarihi’ni merak ve projeleriyle, yatırım ve bağışlarıyla şekillendiren iki koleksiyoner ve kültür öncüsü, Lucien Arkas ve Can Elgiz, 20’nci yaşına giren Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi’nde klasik, modern ve çağdaş hafızayı buluşturan bir misafirlik örneğine daha imza attı: ‘Arkas Koleksiyonu’nda Doğa, Bahçeler ve Düşler’, İstanbul Ayazağa’daki metro çıkışına yürüme mesafesindeki Elgiz Müzesi’nde konaklamaya başlarken, ‘Elgiz Koleksiyonundan Bir Seçki’ de 26 Mart’tan temmuz ayı sonuna değin İzmir Arkas Sanat Merkezi’nde ’Mitler ve Hayaller’ başlığıyla sergilenmek üzere geri sayıma başladı.
SANATIN ‘ŞİFALI’ POTANSİYELİ
EKOLOJİK KAYGILAR
Küratör Maeso’nun Art Nouveau akımı temsilcisi Emile Galle ve Daum Nancy tarafından üretilmiş nadir cam objelerle de altını çize çize ortaya koyduğu bu renkli manzara, bilhassa sergideki 16’ncı yüzyıl Flaman halıları ve 19’uncu yüzyıl Osmanlı ve Kumkapı halılarıyla zenginleşiyor. Ziyaretçiler bu vesileyle Elgiz Müzesi koleksiyonundan kimi parçalara tanık olurken müzenin 20 yılı aşkın birikimini yansıtan özel kütüphanesi ‘Archvarium’dan da faydalanma şansını buluyor.
Diğer yönde, bu bellek takasının ikinci perdesi olarak nitelenebilecek ‘Mitler ve Hayaller’ sergisinde ise küratör Billur Tansel’in imzası yer alacak. Çıkış noktası, çok güç bir dönem geçiren dünyanın içinde bulunduğu ekolojik kaygılar olarak belirlenen sergi, kavramsal oluşumunu Fransız düşünür Felix Guattari’nin ‘Ekozofi’ olgusu üzerine şekillendirirken, ‘kendini tekrar yaratma’ mefhumunu güncel sanatın Elgiz koleksiyonundaki Türkiye ve uluslararası imzalı eserlerle izleyicilerin gündemine getirecek.
ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK
Çözüm önerileri ve endişe ifadelerini tüm özgün örnekleriyle kesiştiren sergide, yapıtları tıpkı ‘Doğa, Bahçeler ve Düşler’ sergisinde olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek sanatçılar arasında Antonio Riello, Barbara Kruger, Burhan Doğançay, Cindy Sherman, Daniele Buetti, Darren Almond, David LaChappelle, David Tremlett, Ergin Çavuşoğlu, Fausto Gilberti, Flavio Favelli, Friederike Feldman, Hale Tenger, Hiroshi Sugito, Loris Cecchini, Mimmo Palladino, Murat Germen, Oleg Dou, Olivier Blanckart, Pan Yue, Paul Hodgson, Ömer Uluç, Robert Gligorov, Steinunn Thorarinsdottir ve Xavier Veilhan yer alacak.
‘Arkas Koleksiyonu’nda Doğa, Bahçeler ve Düşler’ sergisi 31 Temmuz’a kadar Elgiz Müzesi’nde, ‘Elgiz Koleksiyonundan Bir Seçki: Mitler ve Hayaller’ ise 26 Mart - 31 Temmuz arası İzmir Arkas Sanat Merkezi’nde görülebilir.