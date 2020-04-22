İzmir Kitap Fuarı 28 Kasım'da

Bu sene 25'incisi düzenlenecek TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nın yeni tarihi belli oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen fuar, 28 Kasım - 6 Aralık 2020 arasında düzenlenecek. Bu sene 11-18 Nisan'da düzenlenmesi planlanan fuar, pandemi sebebiyle önce 30 Mayıs-7 Haziran 2020 tarihlerine ertelenmişti. Pandemi durumunun geçerliliğini korurken, yeni tarih 28 Kasım olarak belirlendi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde düzenlenen 25. İzmir Kitap Fuarı, her zamanki yerinde, Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpark) gerçekleştirilecek.

Fuarın bu seneki onur konuğu ise İzmir’de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak. Fuar boyunca düzenlenecek panel ve söyleşilerde Veysel Çolak’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak, TÜYAP tarafından kendisi için armağan kitap hazırlanacak.

İzmir Kitap Fuarı’yla ilgili güncel haberler www.izmirkitapfuari.com sitesinden, facebook/tuyapkitapfuari,

twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari hesaplarından takip edilebilir.