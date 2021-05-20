İz bırakan bir yayınevi: e Yayınları

Aydın Emeç

İki arkadaş, Cengiz Tuncer ve Aydın Emeç, 1968 yılında e Yayınları’nı kurdular. Ankara Caddesi’nden aşağıya inerken solda yayınevinin yönetim yeri vardı, İstanbul Vilayeti’ne karşıydı. Yayınevinin ilk kitabı Jerzy Kosinski’nin ‘Boyalı Kuş’uydu.

Diğer önemli kitaplarını anımsayalım:

◊ Kelebek, Henri Charriere

◊ Köstebek, John Le Carre

◊ Baba, Mario Puzo

◊ Çakal, Frederick Forsyth

◊ İnsan Asker Doğmaz, Konstantin Simonof

◊ Odessa, Frederick Forsyth

Yayınevi şimdi Mehmet Atay’a ait.

Aydın Emeç 1939’da İstanbul’da doğdu. Babası Son Posta gazetesinin sahibi Selim Ragıp Emeç, ağabeyi de bir suikasta uğrayan Hürriyet yazarı Çetin Emeç’ti. Emeçler gazeteci bir aileydi, kız kardeşleri Leyla Tavşanoğlu da gazetecilik mesleğini seçmişti.

Aydın Emeç gazeteci, yazar, yayıncı ve çevirmen olarak Türkiye’nin kültür yaşamına katkılarda bulundu. Hürriyet Yayınları’nı, 1982-1986 yılları arasında Cumhuriyet gazetesi kültür servisini yönetti. Bulgakov, Ehrenburg, Calvino, Kazancakis, Kundera, Vasconcelos gibi yazarları Türkçeye çevirdi.

Aydın Emeç, 24 Nisan 1986’da 47 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

Cengiz Tuncer, 1931’de Denizli’de doğdu. 1981 yılında o da aramızdan ayrıldı.

Gazetecilik, senaryo yazarlığı, film yönetmenliği yaptı.

Kitapları:

◊ Kerkenez

◊ Hacizli Toprak

◊ Devr-i Âlem/Şiirler (Tarık Dursun K. ile birlikte)

Yayınevinin bulunduğu Babıâli yokuşu Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet gazetelerine de ev sahipliği yapıyordu.

Bu alanda gazetecilerin, yazarların, yayıncıların sık uğradığı pastaneler, kahveler, lokantalar da vardı. Matbaalar da bu semtteydi. Ayrıca yazarlar, çevirmenler de bu semte uğrar, dostlarını ziyaret ederlerdi.

Artık yayınevleri de gazeteler de Cağaloğlu’nda değil, hepsi tarih oldu.