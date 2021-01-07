İyilik İçin Sanat Derneği Atölye Cer projesinde üretilen eserlerle Art.Ist Sauna’da

İyilik İçin Sanat Derneği üyeleri her Çarşamba düzenledikleri “Sanat Buluşmaları”nın 282’nci haftasında erişilebilir sanat konseptiyle birbirinden farklı sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapan Art.Ist Sauna’yı ziyaret etti.

Sanat Danışmanı Dr. Feride Çelik’in anlatımıyla sergi turu gerçekleştiren İyilik İçin Sanat Derneği üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Art.Ist Sauna hijyen kurallarına uygun olarak faaliyet gösteriyor. Doğal hava sirkülasyonu ile 5 metrelik yüksek tavanı sayesinde ferah bir ortam sunan alana aynı anda 300 kişi alınabiliyor.

Hafta içi her gün 12.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olan Art.Ist Sauna, İstanbul Maslak’taki UNIQ Expo’da yıl boyuncu ücretsiz olarak sanatseverleri bekliyor.