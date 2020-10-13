İyi ki doğdun Oğuz Atay

İnternet kullanıcıları dün Google ana sayfasında Atay’ın doğum günü için hazırlanan ‘doodle’ ile karşılaştı. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor. “Yazar, oyun yazarı, mühendis ve profesör Oğuz Atay’ın 1972’de yayımlanan Tutunamayanlar kitabı, 20. yüzyılın en önemli kitaplarından biriydi” diyen Google, Enes Diriğ’e özel bir çizim hazırlattı. Google, sitesinde İngilizce olarak Atay’ın hayatını anlattı ve “Doğum günün kutlu olsun Oğuz Atay!” dedi.

‘TUTUNAMAYANLAR’

Roman, öykü ve oyun yazarı Oğuz Atay, 12 Ekim 1934’te Kastamonu’da dünyaya geldi. TED Ankara Kolejinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi. 1960’ta girdiği İstan­bul Devlet Mühendislik ve Mimar­lık Akademisi İnşaat Bölümü’nde topoğrafya ve yol inşaatı dersleri okuttu. 1975’te doçent oldu, 1976’da hastalandı. Beyninde çıkan bir tümör nedeniyle bir süre Londra’da tedavi gören yazar, hasta­lığından kurtulamayarak 13 Aralık 1977’de İstanbul’da yaşama veda etti. Atay, Edirnekapı Şehitliği’ndeki anne­sinin yanına defnedildi.

Oğuz Atay, 1960 sonrası toplumsal değişim ve aydınların tu­tumuna eleştiriler getirdiği ‘Tutunamayanlar’ romanıyla 1970’te TRT tarafından verilen 1970 Sanat Ödülleri Yarışması Başarı Ödülü’nü kazandı. Roman, topluma ilişkin gözlemleri, aydınların yaşamına, toplumsal kurumlara yönelen eleştirileri ile Türk edebiyatının ‘kült’ eserleri arasında yer aldı. Atay’ın ‘Tutunamayanlar’ dışında ‘Tehlikeli Oyunlar’ (1973), ‘Bir Bilim Adamının Romanı’ (1973), ‘Eylembilim’ (tamamlanma­mış, 1998) ‘Korkuyu Beklerken’ (1975) ’Oyunlarla Yaşayanlar’ gibi eserleri bulunuyor.