İtalyan büyükelçi Massimo Giani: Akdeniz ruhuyla başardık

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Hürriyet’e kültür alanında ‘yeni normal’ süreci ve 77’nci Venedik Film Festivali’ni değerlendirdi. Giani özetle şunları kaydetti:

“Kültür, pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri olmuştur. Kişilerarası yakın temas, büyük etkinlikler, konserlerin hepsi iptal edilmiş veya ertelenmiştir. İtalya gibi Türkiye de pandemiden ciddi şekilde etkilenmiştir. Ancak, ortak bir Akdeniz girişimcilik ruhunu, bir ‘üstesinden gelme’ ruhunu paylaşıyoruz. Uzun yılların en kötü krizinin ortasında bile ekonomiyi yeniden başlatmak, ilerleyeceğimiz daha iyi bir geleceğe dair umutları korumak ve aynı zamanda bulunduğumuz sürecin dayattığı yeni kuralları şekillendirmek için uygun araçları bulmayı başardık.

EN BAŞARILI FESTİVAL

Zorlukların karşısında sergilenen bu olumlu ruhun iyi bir örneği de Venedik Bienali kapsamında bu yıl da düzenlenen 77’nci Venedik Film Festivali’dir. Festivalin başarısı, böyle sıkıntılı zamanlarda ne kadar kültüre ihtiyaç duyulduğunun kesinlikle eşi benzeri olmayan bir örneğidir. Etkinliğin iptal edilmesini isteyen birçok sese rağmen Venedik Bienali pes etmedi ve bunda haklı çıktı. Bugüne kadar ki düzenlenen en başarılı Venedik Film Festivali olmuştur. 1932 yılına kadar dayanan geçmişiyle dünyanın en eski film festivallerinden biri olan Venedik Film Festivali, bu yıl, İtalyan sinemasının köklü geleneğinin somut bir örneğini oluştururken ve aynı zamanda kendini geleceğe doğru tasarlarken, salgının neden olduğu yeni normal esnasında başarabileceklerimize dair bir ümit mesajını da vermiştir.

ÖRNEK OLDU

Program, devam eden pandeminin getirdiği kısıtlamalara göre uyarlandı. Festival programının öne çıkan anlarından biri de son otuz yılda devam eden kariyeri için Türk-İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek’e verilen ‘SIAE Ödülü’ olmuştur. Sosyal medya üzerinden etkileşim kuran İtalyan ve Türk seyircileri tevdi törenini ses getiren ve cesaret veren bir başarı örneği haline getirmiştir. Ferzan Özpetek

ORTAK BİR HEDEFİMİZ VAR

İtalya ve Türkiye, Dünya Mirası Sit Alanlarıyla, gelenekleriyle doludur ve dünyadaki en güçlü kültürel içerik yapımcıları arasındadır. Doğal olarak, ortak Akdeniz kimliğimize işlenmiş, bu zenginliklerden en iyi şekilde yararlanmanın yeni yollarını bulmak gibi ortak bir hedefimiz vardır.

Pandeminin getirdiği sınırlamaların, bizi cezbedici etkinliklerle kültürü kutlamaktan, şehirlerimizi ve şehirlerimizden ortaya çıkan üstün kültür prodüksiyonlarını tanıtmaktan alıkoymadığını göstermekteyiz. Bu inançla İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, İzmir Konsolosluğu ve İtalyan Kültür Merkezi ile birlikte Türk halkının yüksek ilgisini çekeceğini umduğum etkinlik ve içerikleri sunmaya devam edecektir.”