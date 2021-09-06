İstiklal’e yeni Resim Müzesi

Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Hikmet Onat’a 950’yi aşkın sanatçının 2 bin 500’den fazla eseriyle Türkiye’nin en geniş sanat koleksiyonlarından biri olan İş Bankası koleksiyonundan eserlerin sergileneceği müzenin kurucu küratörlüğüne, mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu getirildi. Prof. İrepoğlu, müzenin kalıcı ve ilk geçici sergilerini hazırlayacak ve İş Bankası Resim Koleksiyonu ile ilgili kapsamlı bir esere de imza atacak.



Binanın bir müze olarak yapılandırılması konusunda ise müzeolog ve tasarımcı Burçak Madran, İş Sanat’a destek olacak. Uzun yıllardır İş Sanat’ın plastik sanatlar alanında danışmanlığını sürdüren, MSGSÜ eski rektörlerinden ünlü heykeltıraş Prof. Rahmi Aksungur da müze çalışmalarında görev alıyor. İş Sanat’ın çatısı altında 2022 sonunda ziyarete açılması planlanan müzeyle birlikte Beyoğlu’nun sanat rotasına önemli bir durak daha eklenecek. İstiklal’in yeni müzesi, zemin kata yayılarak Odakule meydanına açılan kitabevi, sanat kütüphanesi, çok amaçlı salonu, atölyeleri ve sergi katlarıyla tamamen kültür sanat işlevleriyle donatılmış bir yapı olacak.