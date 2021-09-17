‘İstiklal’ sergisi İzmir’e taşındı

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Daha önce İstanbul ve Ankara’da izleyicilerden yoğun ilgi gören ‘Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi’, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İş Bankası işbirliğiyle İzmir’e taşındı. Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılan sergi, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü olan 9 Eylül 2022’ye kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, serginin açılışında yaptığı konuşmada “Sergideki birçok eseri yan yana gördüğünde, insanın zihninde istiklalin anahtarı olan o kelime canlanıyor... Fedakârlık... Bu serginin var oluşuna elleri, tırnakları ve yürekleriyle ilham veren Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar’ın yaptığı ‘İstiklal’ sergisinde; Balkan Savaşları’nın başladığı 1912 yılından Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan döneme dair askeri objeler, günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış haritalar ve komuta kademelerinin cephe emirleri gibi pek çok yazılı belge, fotoğraf ve video görüntüsü bir araya getirildi.