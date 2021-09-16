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İstiklal Madalyası mirasçılarına çağrı

#Madalya#İş Bankası#Kurtuluş Savaşı
İstiklal Madalyası mirasçılarına çağrı

Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi 28 Ekim'de açacağı 'Bir Asrın Ardından/Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer' başlıklı yeni sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına, madalyaların sergiye ödünç verilmesi için çağrıda bulundu.

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Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi 28 Ekim 2021'de açacağı 'Bir Asrın Ardından/Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer' başlıklı yeni sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına, madalyaların sergiye ödünç verilmesi için çağrıda bulundu. Müze’den yapılan açıklamada “Yeni Sergimiz için ödünç vereceğimiz İstiklal Madalyaları ya da madalyalı fotoğraflarıyla aile büyüklerinizi birlikte analım” denildi.
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının yüzüncü yılında açılan İstiklal Sergisi’ni İzmir’e uğurlayan Türkiye İş Bankası Müzesi, yeni sergisini İzzeddin Çalışlar küratörlüğünde, Prof. Dr. Mesut Uyar ve Dr. Selim Erdoğan danışmanlığında, Cem Kozar ve Işıl Ünal Kozar’ın tasarımıyla hayata geçiriyor.
İstiklal Sergisi sırasında, 29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet’in ilan edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk cumhurbaşkanı seçildiği oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Abdullah İsmet Eker’in kızı Mucizat Eker Divringi; babasının, Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ile Kurtuluş Savaşı madalyalarını Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bağışlamıştı. İkinci Dünya Savaşı’nda farklı cephelerde mücadele eden ve İş Bankası'nda 20 yılı aşkın süre görev yapan Osman Nuri Oral’ın torunu, Türkiye İş Bankası emekli çalışanlarından Rengin Karan da dedesinin İstiklal madalyasını bağışlamıştı. Bu bağışların pekiştirdiği ilhamla yeni serginin ana bölümlerinden biri Milli Mücadele’nin kahramanlarını anmak için ayrıldı.
Müzenin çağrısıyla sergide ödünç verecekleri aile büyüklerine ait hatıralarla yer almak isteyenler info@isbankmuze.com.tr adresinden veya 0212 511 1804 numaralı telefondan başvuruda bulunabilir, bilgi alabilir.

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#Madalya#İş Bankası#Kurtuluş Savaşı