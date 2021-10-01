İstiklal Caddesi’nde büyük kayıp: ‘Denizci’ veda ediyor

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Beyoğlu’nda antika kitap, gravür, harita ve özellikle denizcilik külliyatını okurlarla buluşturan Denizler Kitabevi, 21 yıllık İstiklal Caddesi serüvenine son veriyor. 1993 yılında Beyoğlu’nda kurulan Denizler Kitabevi, yayıncılık alanında faaliyet gösterdiği gibi nadir kitaplar, eski haritalar ve diğer kıymetli antik eserler konusunda da geniş bir koleksiyona sahipti. Özellikle denizcilik ve tarih konularında uzmanlaşmış olan Denizler Kitabevi büyük bir kültürel mirası bünyesinde barınmaktaydı. 2000 yılından bu yana İstiklal Caddesi 199 numarada dünyanın dört bir yanından gelen nadir kitap, harita ve gravür meraklılarını ağırlıyordu.

NEDEN, YÜKSEK KİRA VE CADDENİN DEĞİŞEN KİMLİĞİ

Kitabevinin kurucusu ve sahibi Turgay Erol özellikle pandemi döneminde kapalı kaldıkları için biriken kira borçları ve İstiklal Caddesi’nin değişen sosyokültürel yapısı nedeniyle mekânı boşaltmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Erol, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kitabevinin yerinde kalması için çok uğraştığını, belediyenin sahipliğinde faaliyetlerine devam etmesini istediğini ancak mevzuata uymadığı için bunu gerçekleştiremediklerini belirtti.

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KULEDİBİ’NE TAŞINIYOR

Denizler Kitabevi kitapseverleri bir hafta içinde Kuledibi’ndeki yeni mekânında ağırlamaya devam edecek ama İstiklal Caddesi böylece önemli bir kültürel mekânını daha kaybetmiş oluyor.



Kitabevinin antika kitaplar, resimler, gravürler, minyatürler, en eski fotoğraflar ve biblolarla süslü vitrininde bundan böyle yemek çeşitlerini görebilirsiniz. Çünkü burası artık restoran olarak hizmet verecek.

PROTESTO İÇİN KURUYEMİŞÇİ OLMUŞTU

Denizler Kitabevi’nin kapılarını ilk kapatışı değil bu. Kısa bir süre kuruyemişçi bile olmuş. Ama kuruyemişçiyi açan da yine kitabevinin sahibinin ta kendisi. Turgay Erol, yaygın bilinen adıyla Kaptan, gerçek bir denizci. Deniz Harp Okulu’nu bitirdikten sonra sivil hayata geçip uzun yol kaptanlığı yapmış. 1990’ların başında Arslan Özçelik’le kurmuşlar kitabevini. 2000 yılında denizciliği tamamen bırakıp şu anki yerinde bulunan Denizler Kitabevi’ni açmış.

Kitabevinin hemen yanında bulunan Hollanda Konsolosluğu 2008 yılında güvenlik kulubesini vitrinin önüne koyunca kızmış ve hukuki bütün yollar kapanınca protesto için mekânı kuruyemişçiye çevirmiş. Yedi, sekiz aylık bir inatlaşmadan sonra kitapseverlerin baskısıyla Denizler Kitabevi’ni yeniden açmaya karar vermiş.

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Üst katında hafta sonları nadir kitap müzayedeleri yapılan, dünyanın dört bir yanından gelen kitap koleksiyonerlerle karşılabileceğiniz Denizler Kitabevi aynı zamanda denizcilik külliyatına dair kitaplar da yayımlıyordu.