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İşte heykelin yeni keşifleri

#Milliyet Sanat Dergisi#II. Heykelde Yeni Keşifler#Yarışma
İşte heykelin yeni keşifleri

Milliyet Sanat dergisinin heykel sanatının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ‘II. Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasında seçici kurulun belirlediği 10 eser, Kemer Country’de yapılan özel açılış etkinliği ile sanatseverle buluştu.

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Türkiye’nin en köklü kültür sanat yayını olan Milliyet Sanat’ın yetenekli sanatçıları desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasının sonucunda dereceye giren eserler özel bir sergi ile sanatseverlerle buluştu. Ece Üner’in sunumuyla gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz yaptı. Aygündüz’ün ardından yarışmanın bu seneki sponsorluğunu üstlenen Mesa Mesken’in Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu yarışmanın bir parçası oldukları için mutlu olduklarını belirterek dereceye giren eserlerin 27 Kasım’da Cemil Molla Köşkü’nde özel bir davet ile sergileneceğini söyledi.

ESERLER SATIŞA SUNULDU

Yurtdışı atölye eğitimi ödülünü kazanan sanatçı ise Burak Ayazoğlu oldu ve ödülünü Revna Demirören’in elinden aldı.

Plaket töreninin ardından, Heykelde Yeni Keşifler yarışmasının seçici kurul üyeleri Sabiha Kurtulmuş ve Seçkin Pirim tarafından dereceye giren eserlerin hikayeleri sergiye gelen konuklarla paylaşılarak satışa sunuldu.

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24 Kasım tarihine kadar devam edecek olan sergi Kemer Country ev sahipliğinde ziyaretçiler ile buluşacak. Birbirinden başarılı eserleri bir araya getiren bu özel güne sanat ve cemiyet hayatından bir çok önemli isim katıldı.

Heykelde Yeni Keşifler Seçici Kurul Üyeleri bu yıl Aslı Sümer, Derya Yücel, Ebru Özdemir, Fabio Antinori Lattanzi, Filiz Aygündüz, Melike Bayık, Meltem Demirören Oktay, Prof. Neslihan Pala, Sabiha Kurtulmuş, Seçkin Pirim ve Sinem Konu Keskinok’tan oluştu.

ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

İşte heykelin yeni keşifleri


Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından eserleri sergilenen sanatçılara plaketleri takdim edildi. Heykelde Yeni Keşifler Seçici Kurul Üyesi Seçkin Pirim, ‘İsimsiz’ adlı eseri ile Burak Ayazoğlu’na; Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz, ‘Kabuk’ adlı eseri ile Eda İlbeyci ve ‘Hep Birlikte’ adlı eseri ile Funda Çetgin’e; Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu, ‘World Wide Web’ adlı eseri ile Güliclal Öner Yıldız’a; Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Oktay, ‘Davet’ adlı eseri ile Güngör Yüksel ve ‘Dar Alanda Kısa Paslaşmalar III’ adlı eseri ile Koray Bıyıklı’ya; Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, ‘Omurga’ adlı eseri ile Muzaffer Tuncer ve ‘Güzel avrat otu ile oto portre’ adlı eseri ile Sesil Beatris Kalaycıyan’a; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören ise ‘d=c+v+s’ adlı eseri ile Şirvan Güngörmez’e plaketlerini takdim etti.

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#Milliyet Sanat Dergisi#II. Heykelde Yeni Keşifler#Yarışma

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