Ä°stanbul'un lezzet hafÄ±zasÄ±

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi YayÄ±nlarÄ±â€™ndan Ã§Ä±kan, Merin Severâ€™in derlediÄŸi â€˜GeÃ§miÅŸten GÃ¼nÃ¼mÃ¼ze Ä°stanbul Lezzetleriâ€™, Ä°stanbulâ€™un eÅŸi benzeri olmayan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼, yemeklerle, anÄ±larla, tarihle, geleneklerle anlatan yazÄ±lar ve sÃ¶yleÅŸilerden oluÅŸuyor. YemeÄŸe meraklÄ± olun ya da olmayÄ±n, bu kentin mutlak zenginliÄŸinden etkilenmemek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Kitaptan; baharda yapÄ±lan, suya konunca bozulacaÄŸÄ± iÃ§in Ã¼stÃ¼ne Ã§Ã¶rekotu serpildikten sonra Ã§ayÄ±r otlarÄ±na sarÄ±larak satÄ±lan Ä°stanbulâ€™a has â€˜Ã§ayÄ±r peyniriâ€™ni, kokusunu Ä±hlamur Ã§iÃ§eÄŸi mayasÄ±ndan alan francala ekmeÄŸini, saray iftarlarÄ±nda havyar, Ã§iroz, lakerda yendiÄŸini, menekÅŸe yapraklarÄ±, yasemin, fulya Ã§iÃ§eklerinin hoÅŸaf, ÅŸerbet ve ÅŸurup yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha sayamayacaÄŸÄ±m nice kayÄ±p zenginliÄŸi Ã¶ÄŸreniyorsunuz.
Merin Severâ€™in de yazarlarÄ±ndan biri olduÄŸu kitapta, tÃ¼m sÃ¶yleÅŸileri de Severâ€™in kendisi yapmÄ±ÅŸ. Adnan Sancak, Aret SilahlÄ±, Can Kar ve Sofokles Kar, Emre Boztepe, Ercan GÃ¼l, ElbegtÄ± Leyla KÄ±lÄ±Ã§, Mario Levi, Mehmet Ã–. Alkan, Silva Ã–zyerli, Sinem Ã–zler, Tahir Tekin Ã–ztan ve Vedat Milorâ€™la sÃ¶yleÅŸilerin yanÄ±nda Anastasia AslanoÄŸlu, Aylin Ã–ney Tan, Berken DÃ¶ner, Burak Onaran, Burkay AdalÄ±ÄŸ, Emine Turay, GÃ¼zin YalÄ±n, Haldun TÃ¼zel, Hamit Koptekin, HÃ¼lya EkÅŸigil, Ä°brahim TunÃ§, Ã–zge SamancÄ±, Mehmet YaÅŸin, Petek Ã‡Ä±rpÄ±lÄ±, Reca DeÅŸilton, Semih DÃ¶nmez, Takuhi Tovmasyan ve Vedat Ozanâ€™Ä±n yazÄ±larÄ± var. Her bir yazÄ±dan, her bir sÃ¶yleÅŸiden o kadar kÄ±ymetli bilgiler taÅŸÄ±yor ki, vaktiyle Ä°stanbulâ€™da nelerin yenip iÃ§ildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, bir zaman makinesi icat edilsin istiyorsunuz. Her bir yazar birikimlerini, her Ä°stanbullunun hayretle, ince bir hÃ¼zÃ¼nle okuyacaÄŸÄ± ve Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸreneceÄŸi derin bilgilerle aktarÄ±yor. BugÃ¼n tektipleÅŸse de Ä°stanbul dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n mutfak zenginliÄŸinin buluÅŸtuÄŸu, denizlerinin, Yedikule, BayrampaÅŸa semtlerinin bostanlarÄ±nÄ±n ekmek kapÄ±sÄ± olduÄŸu, evlerde likÃ¶r yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tarihi de anÄ±msatÄ±yor. Pazarda â€˜Yedikuleâ€™ diye baÄŸÄ±ranÄ±n marul sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkes bilirmiÅŸ, â€˜Langaâ€™ hÄ±yar, â€˜BayrampaÅŸaâ€™ enginar, â€˜GÃ¶ksuâ€™ patlÄ±can, â€˜ArnavutkÃ¶yâ€™ Ã§ilek demekmiÅŸ. Kitaptaki sÃ¶yleÅŸiler, bahsi geÃ§en yemekler, bu katmanlÄ±, sÄ±nÄ±rlarÄ±n yemekle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶klÃ¼ bir tarihin inatla yaÅŸamasÄ±nÄ± anlatÄ±yor bize, Ä°stanbulâ€™un kÄ±ymetini bilmemiz gerektiÄŸini bir daha anlÄ±yoruz.
ÅžEHRÄ°N MÃœÅžTEREK MUTFAÄžI
Yemekler bizi anÄ±larÄ±mÄ±za, insanlara baÄŸlayan bir gÃ¼Ã§. Daha ocaktan alÄ±r almaz kendi hatÄ±rasÄ±nÄ± yaratabilen, buluÅŸturan, barÄ±ÅŸtÄ±ran, tanÄ±ÅŸtÄ±ran belki de yegÃ¢ne alÄ±ÅŸkanlÄ±k. KÃ¼ltÃ¼rÃ¼n, kentin olduÄŸu kadar, politikanÄ±n da gÃ¶Ã§Ã¼n de ekonominin de kimliÄŸin de alanÄ± yemek
. â€˜GeÃ§miÅŸten GÃ¼nÃ¼mÃ¼ze Ä°stanbul Lezzetleriâ€™ dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼, devinimi de konu ediniyor bir bakÄ±ma. Kitapta tanÄ±dÄ±k isimlerin yanÄ±nda bir mutfaÄŸÄ±, bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, oradan gelen, sofrasÄ±na taÅŸÄ±yan insanlarÄ±n da yazÄ±larÄ± var. Mutfaktan seslenen, alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±, evlerin tarihini bugÃ¼ne taÅŸÄ±yan bu yazÄ±lardan fark etmediÄŸimiz incelikleri Ã¶ÄŸreniyoruz. Merin Severâ€™in yazÄ± ve sÃ¶yleÅŸilerdeki seÃ§kisi bu yÃ¼zden incelikli. Ä°stanbul, her bir ÅŸehirden, bÃ¶lgeden insanÄ±n birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸehir. RomalÄ±lar, Rumlar, AÅŸkenazlar, Sefaradlar; Ermeniler; Anadoluâ€™dan gelen TÃ¼rkler, KÃ¼rtler, Araplar, Acemler, SÃ¼ryaniler; Arnavutlar, BoÅŸnaklar, GÃ¼rcÃ¼ler, Ã‡erkesler... TÃ¼m yazÄ±lar birleÅŸtiÄŸinde, bu geniÅŸ coÄŸrafyanÄ±n etkilediÄŸi, birbirinden etkilendiÄŸi yemek kÃ¼ltÃ¼rlerinin nasÄ±l da mÃ¼ÅŸterek bir Ä°stanbul mutfaÄŸÄ±nÄ± doÄŸurduÄŸunu kavramamÄ±za yardÄ±mcÄ± oluyor.
â€˜GeÃ§miÅŸten GÃ¼nÃ¼mÃ¼ze Ä°stanbul Lezzetleriâ€™ kitabÄ±nÄ± yayÄ±mlamak, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi adÄ±na o kadar yerinde ve doÄŸru bir karar ki, bu ÅŸehrin nesine sahip Ã§Ä±kmalÄ±, neden sahip Ã§Ä±kmalÄ± sorularÄ±na kendiliÄŸinden de bir cevap niteliÄŸinde. Kitaptaki kÄ±ymetli yazÄ±larÄ± ve sÃ¶yleÅŸiler bir kahve iÃ§erken, bir meyhanede meze seÃ§erken, bir esnaf lokantasÄ±nda otururken yediÄŸiniz her ÅŸeye bir kere daha bakmamÄ±zÄ±, yerken dÃ¼ÅŸÃ¼nmemizi saÄŸlayacak. BuradayÄ±z ve birlikteyiz, birlikte yaÅŸÄ±yor, yiyor iÃ§iyoruz. AynÄ± sofradayÄ±z ve bu sofra hiÃ§ kaldÄ±rÄ±lmÄ±yor. Bize dÃ¼ÅŸen, yediÄŸimiz o lokmanÄ±n nereden geldiÄŸini bilmek, bu bÃ¼yÃ¼k sofranÄ±n kaybettiÄŸimiz zenginliÄŸinden kalanÄ± unutturmamak. â€˜Ä°stanbul Lezzetleriâ€™ne Ä°stanbulâ€™da yaÅŸayan herkesin gÃ¶z atmasÄ±nÄ± isterim, elbette aÃ§ karna deÄŸil, Ã§Ã¼nkÃ¼ kitabÄ± okurken, durmadan canÄ±nÄ±z bir ÅŸeyler Ã§ekiyor ve kendinizi sokaÄŸa atmak istiyorsunuz.UNUTULMUÅž TATLAR
Bizim yemeklerimizin genelde reÃ§etesi yok; â€˜Ä°stanbul Lezzetleriâ€™ bize tarihi, gelenekleri, yemekleri, reÃ§eteleri kayda geÃ§irmenin ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu da dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor okurken. Kim bilir kaÃ§ lezzeti, reÃ§etesi ve elbette kÄ±ymeti bilinmediÄŸi iÃ§in kaybetmiÅŸiz. LÃœFER:
Ä°stanbulâ€™a eskiden lÃ¼fer akÄ±nÄ± olurmuÅŸ. GÄ±rgÄ±r, trol gibi vahÅŸi avlanma yÃ¶ntemleri yÃ¼zÃ¼nden, lÃ¼fer artÄ±k yok olmaya yÃ¼z tutan bir balÄ±k. SarÄ±kanat, Ã§inakop yememeyi de bir daha anÄ±msatmÄ±ÅŸ olalÄ±mâ€¦ Ã‡Ä°ROZ:
Bir zamanlar bakkallarda satÄ±lacak kadar yaygÄ±n olan Ã§iroz, artÄ±k raÄŸbet gÃ¶rmediÄŸi ve uskumrunun eskisi gibi bol olmamasÄ± yÃ¼zÃ¼nden yok olmak Ã¼zere. LOKUMLU BÃ–REKÄ°TAS:
Sefarad mutfaÄŸÄ±nÄ±n bÃ¶rekitasÄ±nÄ± artÄ±k hepimiz biliyoruz ancak bir zamanlar lokumlusu da yapÄ±lÄ±rmÄ±ÅŸ. LOHUK (Ã‡EVÄ°RME TATLISI):
Bir zamanlar her Ä°stanbullunun evinde gÃ¶rmenin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu; iftarlardan dÃ¼ÄŸÃ¼nlere, kahve saatlerine, kendi takÄ±mÄ±, ritÃ¼eli olan lohuk, gÃ¼mÃ¼ÅŸ tepside, gÃ¼mÃ¼ÅŸ tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ±yla servis edilir, bir kaÅŸÄ±k lohuk alÄ±nÄ±r, Ã¼zerine bir bardak su iÃ§ilir, kaÅŸÄ±k en son yine su dolu bardaÄŸÄ±n iÃ§ine bÄ±rakÄ±lÄ±rmÄ±ÅŸ. ArtÄ±k adÄ± bile bilinmiyor. KUÅž LOKUMLU KURABÄ°YE:
Bir zamanlar Ã‡arÅŸÄ±kapÄ±â€™da bir ustanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±, sakÄ±zlÄ± az ÅŸekerli bir kurabiye, ustasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra reÃ§etesi olmadÄ±ÄŸÄ± ve Ã§Ä±raklar tarafÄ±ndan kÄ±vamÄ± tutturulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in unutulmaya terk edilmiÅŸ. TalaÅŸ tatlÄ±sÄ±, senbuse gibi tatlÄ±lar da tarihe karÄ±ÅŸan tatlÄ±lardan. FRÄ°TADA:
Yine Sefarad mutfaÄŸÄ±ndan, ÅŸimdinin fÄ±rÄ±nda mÃ¼cverine benzeyen, artÄ±k yapÄ±lmayan bir hamursuz bÃ¶rek. GAYA (ERÄ°K SOSLU GELÄ°NCÄ°K BALIÄžI):
Sonbaharda Ã§Ä±kan sarÄ± erikten yapÄ±lan sosta piÅŸen bir balÄ±k
yemeÄŸi. ArtÄ±k gelincik balÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yapÄ±lmÄ±yor. ABUDARAHO:
Eskiden ada vapurunda abudaraho satÄ±lÄ±rmÄ±ÅŸ. Åžimdi, Bottarga adÄ±yla moda olan ve lÃ¼ks kabul edilen mumlu balÄ±k, eskiden her evde bulunabilen, yenebilen bir lezzetmiÅŸ.KÄ°TEL, Ä°ROK, ORUK, EROK, Ä°Ã‡LÄ°KÃ–FTE:
BugÃ¼n tÃ¼m kebapÃ§Ä±larda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§likÃ¶ftenin o kadar Ã§eÅŸidi var ki. SÃ¼ryani mutfaÄŸÄ±nda da Antepâ€™te de Antakyaâ€™da da farklÄ± tekniklerle, isimlerle anÄ±lan bu zenginliÄŸi, tektip bir iÃ§likÃ¶fteye bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n farkÄ±nda mÄ±yÄ±z? LÄ°KÃ–R:
Ä°stanbul kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olan likÃ¶r o zamanlar her evde kahve servisinin olmazsa olmazÄ±yken ve topraktan fÄ±ÅŸkÄ±ran her baharla, meyveyle yapÄ±lÄ±rken, bugÃ¼n neredeyse tamamen kaybettik bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±.GEÃ‡MÄ°ÅžTEN GÃœNÃœMÃœZEÂÄ°STANBUL LEZZETLERÄ°
Derleyen: Merin Sever
Ä°BB YayÄ±nlarÄ±, 2021
520 sayfa, 240 TL.