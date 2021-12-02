Ä°stanbul'un lezzet hafÄ±zasÄ±

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Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi YayÄ±nlarÄ±â€™ndan Ã§Ä±kan, Merin Severâ€™in derlediÄŸi â€˜GeÃ§miÅŸten GÃ¼nÃ¼mÃ¼ze Ä°stanbul Lezzetleriâ€™, Ä°stanbulâ€™un eÅŸi benzeri olmayan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼, yemeklerle, anÄ±larla, tarihle, geleneklerle anlatan yazÄ±lar ve sÃ¶yleÅŸilerden oluÅŸuyor. YemeÄŸe meraklÄ± olun ya da olmayÄ±n, bu kentin mutlak zenginliÄŸinden etkilenmemek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Kitaptan; baharda yapÄ±lan, suya konunca bozulacaÄŸÄ± iÃ§in Ã¼stÃ¼ne Ã§Ã¶rekotu serpildikten sonra Ã§ayÄ±r otlarÄ±na sarÄ±larak satÄ±lan Ä°stanbulâ€™a has â€˜Ã§ayÄ±r peyniriâ€™ni, kokusunu Ä±hlamur Ã§iÃ§eÄŸi mayasÄ±ndan alan francala ekmeÄŸini, saray iftarlarÄ±nda havyar, Ã§iroz, lakerda yendiÄŸini, menekÅŸe yapraklarÄ±, yasemin, fulya Ã§iÃ§eklerinin hoÅŸaf, ÅŸerbet ve ÅŸurup yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha sayamayacaÄŸÄ±m nice kayÄ±p zenginliÄŸi Ã¶ÄŸreniyorsunuz.

Merin Severâ€™in de yazarlarÄ±ndan biri olduÄŸu kitapta, tÃ¼m sÃ¶yleÅŸileri de Severâ€™in kendisi yapmÄ±ÅŸ. Adnan Sancak, Aret SilahlÄ±, Can Kar ve Sofokles Kar, Emre Boztepe, Ercan GÃ¼l, ElbegtÄ± Leyla KÄ±lÄ±Ã§, Mario Levi, Mehmet Ã–. Alkan, Silva Ã–zyerli, Sinem Ã–zler, Tahir Tekin Ã–ztan ve Vedat Milorâ€™la sÃ¶yleÅŸilerin yanÄ±nda Anastasia AslanoÄŸlu, Aylin Ã–ney Tan, Berken DÃ¶ner, Burak Onaran, Burkay AdalÄ±ÄŸ, Emine Turay, GÃ¼zin YalÄ±n, Haldun TÃ¼zel, Hamit Koptekin, HÃ¼lya EkÅŸigil, Ä°brahim TunÃ§, Ã–zge SamancÄ±, Mehmet YaÅŸin, Petek Ã‡Ä±rpÄ±lÄ±, Reca DeÅŸilton, Semih DÃ¶nmez, Takuhi Tovmasyan ve Vedat Ozanâ€™Ä±n yazÄ±larÄ± var. Her bir yazÄ±dan, her bir sÃ¶yleÅŸiden o kadar kÄ±ymetli bilgiler taÅŸÄ±yor ki, vaktiyle Ä°stanbulâ€™da nelerin yenip iÃ§ildiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, bir zaman makinesi icat edilsin istiyorsunuz. Her bir yazar birikimlerini, her Ä°stanbullunun hayretle, ince bir hÃ¼zÃ¼nle okuyacaÄŸÄ± ve Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸreneceÄŸi derin bilgilerle aktarÄ±yor. BugÃ¼n tektipleÅŸse de Ä°stanbul dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n mutfak zenginliÄŸinin buluÅŸtuÄŸu, denizlerinin, Yedikule, BayrampaÅŸa semtlerinin bostanlarÄ±nÄ±n ekmek kapÄ±sÄ± olduÄŸu, evlerde likÃ¶r yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tarihi de anÄ±msatÄ±yor. Pazarda â€˜Yedikuleâ€™ diye baÄŸÄ±ranÄ±n marul sattÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkes bilirmiÅŸ, â€˜Langaâ€™ hÄ±yar, â€˜BayrampaÅŸaâ€™ enginar, â€˜GÃ¶ksuâ€™ patlÄ±can, â€˜ArnavutkÃ¶yâ€™ Ã§ilek demekmiÅŸ. Kitaptaki sÃ¶yleÅŸiler, bahsi geÃ§en yemekler, bu katmanlÄ±, sÄ±nÄ±rlarÄ±n yemekle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶klÃ¼ bir tarihin inatla yaÅŸamasÄ±nÄ± anlatÄ±yor bize, Ä°stanbulâ€™un kÄ±ymetini bilmemiz gerektiÄŸini bir daha anlÄ±yoruz.





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