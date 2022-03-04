İstanbul’un festivali 50 yaşında

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Bir Prömiyer: Tan Dun & BİFO

Çağdaş müzik alanında günümüzün en önemli isimlerinden Çin asıllı Amerikalı besteci Tan Dun (1957) geniş kitleler tarafından Oscar’lı ‘Kaplan ve Ejderha’ filminin müziklerine imza atmasıyla tanınıyor. Ama o, aynı zamanda operalar, orkestra eserleri, şan ve oda müziği eserleri de besteleyen, Doğu ve Batı müzik geleneklerini eserlerinde güzelce harmanlamayı başaran çok özgün bir isim. Tan Dun, bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne değer görüldüğü festivale bir Türkiye prömiyeriyle konuk olacak. İstanbul Müzik Festivali ile Borusan Sanat’ın ortak siparişçileri arasında olduğu ‘İkili Konçerto’nun dünya prömiyeri Mayıs 2021’de yapılmıştı. Bu prömiyeri yapan kemancı Daniel Hope ve piyanist Alexey Botvinov, ülkemizin en önde gelen filarmoni topluluğu Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde eseri Türkiye’de ilk kez festivalde seslendirecek. (22 Haziran 20.00, AKM)

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Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni & Kirill Gerstein

Rus asıllı Amerikalı piyanist Kirill Gerstein, festivalin 6 Haziran akşamı AKM’de düzenlenecek açılış konserinde sahneye çıkacak. Açılışı 2019-2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası olan, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. Berlin’de yaşayan Gerstein, Çaykovski’nin ‘1. Piyano Konçertosu’nun orijinal versiyonunu 2015 yılında başarıyla CD’ye kaydederek büyük sükse yapmıştı. Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni ise geçen yıl açtığı sınavla kadrosuna kattığı yetenekli müzisyenler sayesinde seviyesini iyiden iyiye yükselten ülkemizin sayılı orkestralarından biri. (6 Haziran 20.00, AKM)

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin & Anna Prohaska



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Festivalin 50. yılında ağırladığı en prestijli yabancı orkestra ise Almanya ’nın önde gelen senfonik topluluklarından Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. Türkiye’ye daha önce gelmeyen, günümüzün en önemli sopranolarından 1983 doğumlu Anna Prohaska’nın solist olacağı konser, AKM’de izleyiciyle buluşacak. 1946’da Batı Berlin’de bir radyo orkestrası olarak kurulan Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, çok geniş bir repertuvara sahip bir orkestra olmakla birlikte özellikle çağdaş müzik icrası alanında öne çıkan işler yapan bir topluluk ama festivaldeki konserinde klasik dönemden seçilen vokal eserlerde Prohaska’ya eşlik edecek.

CSO & Gautier Capuçon



Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, ülkemize daha önce birkaç kez gelen ve burada pek çok hayranı olan ünlü çellist Gautier Capuçon’a, İngiliz besteci Edward Edgar’ın olağanüstü bir yapıtı olan ‘Viyolonsel Konçertosu’nda eşlik edecek. Festivalin ‘İstanbul’ teması, konserde, ulusal bestecilerimizin yaşça önderi sayılan Cemal Reşit Rey’in ‘Enstantaneler’ adlı eseriyle işlenecek.

Il Pomo D’oro & Jakub Józef Orlinski / ‘Aşkın Yüzleri’



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Festival, yıllardır İstanbullulara dünyanın en seçkin barok müzik gruplarını dinletme konusunda üzerine düşeni fevkalade biçimde yapmıştır. ‘Aşkın Yüzleri’ başlıklı konserin özellikle kontrtenor sesini sevenleri mutlu edecek bir konuğu var. Son birkaç yıldır barok dönem vokal müziği tutkunlarının yüreğini hoplatan bu isim Polonyalı kontrtenor Jakub Józef Orlinski. Francesco Corti yönetimindeki müthiş topluluk Il Pomo d’Oro’nun Orlinski’ye İtalyan operalarından aryalarda eşlik edeceği bu konser AKM Tiyatro Salonu’nda izlenebilecek. Bu konserin de tıpkı Musica Sequenza konserinde olduğu gibi Tophane-i Amire’nin tarihi atmosferinde yapılması o dönemin ruhuna uygun düşerdi.

Musica Sequenza: ‘Rameau à la Turque’

Barok dönem fagotu yorumcusu ve çağdaş müzik tutkunu Burak Özdemir ülkemizden son yıllarda çıkan en önemli özgün yeteneklerin başında geliyor. Özdemir’in Berlin merkezli topluluğu Musica Sequenza’nın ‘Rameau à la Turque’ başlıklı konserinde, barok dönemin Fransız bestecisi Jean-Philippe Rameau’nun içinde Türkiye’ye dair bir bölüm de bulunan ‘Les Indes galantes’ adlı eseri, festivalin teması olan ‘İstanbul’un saray bestecisi Tanburi Mustafa Çavuş’un eserleriyle buluşturulacak. Konser, Tophane-i Amire’nin, bu konserin ruhuna çok uygun düşecek tarihi atmosferinde yapılacak. (24 Haziran 21.00, Tophane-i Amire)

‘Yaşamdan Yansımalar’ Alice Sara Ott

En son BİFO’ya konuk olan piyanist Alice Sara Ott, başarılı yorumculuğu, tedavi sonucunda kontrol altına alınan MS hastalığı hikâyesiyle hayli ilgi toplayan bir yıldız. Ott’un konseri ’Yaşamdan Yansımalar’ ismini taşıyor. Sanatçı, albümüyle aynı adı taşıyan bu projesinde, Chopin’in ‘Op. 28 Prelüdler’inden Ligeti, Rota, Takemitsu, Pärt ve kendi yapıtlarına uzanan geniş bir çizgide eserler yorumlayacak. İzleyiciler konserde ayrıca Hakan Demirel’in hazırlayacağı dijital video yerleştirmesiyle sanal bir yolculuğa çıkacaklar. (16 Haziran 21.00, CRR)

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Amsterdam Sinfonietta & Valentina Lisitsa



İstanbul Müzik Festivali, 10 yıldır bestecilere yeni eser siparişi verdiği gibi yeni eserlerin Türkiye prömiyerlerine de ev sahipliği yapıyor. Tanınmış besteci, şef ve piyanist Thomas Adès’in son eseri ‘Shanty - Over the Sea’, Türkiye prömiyeri festivalde yapılacak bir çağdaş eser. Yeni müzik sevenlerin kaçırmaması gereken bu konserde Amsterdam Sinfonietta, parlak tekniğiyle öne çıkan piyanist Valentina Lisitsa’ya eşlik edecek. Bu konser CRR Konser Salonu’nda izlenebilecek.

AKLINIZDA BULUNSUN

- Fazıl Say: ‘İstanbul Senfonisi’, 7 Haziran, AKM

- ‘Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yârim’/ İstanbul Semt Şarkıları, 13 Haziran, Sabancı Müzesi

- Yıldızlarla Bir Kutlama Akşamı: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası, 15 Haziran, AKM

- Kinan Azmeh Cityband, 17 Haziran, Tophane-i Amire

- Mare Nostrum, 20 Haziran, Fransız Sarayı