İstanbul’un festivali 50 yaşında

Bir Prömiyer: Tan Dun & BİFO
Çağdaş müzik alanında günümüzün en önemli isimlerinden Çin asıllı Amerikalı besteci Tan Dun (1957) geniş kitleler tarafından Oscar’lı ‘Kaplan ve Ejderha’ filminin müziklerine imza atmasıyla tanınıyor. Ama o, aynı zamanda operalar, orkestra eserleri, şan ve oda müziği eserleri de besteleyen, Doğu ve Batı müzik geleneklerini eserlerinde güzelce harmanlamayı başaran çok özgün bir isim. Tan Dun, bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne değer görüldüğü festivale bir Türkiye prömiyeriyle konuk olacak. İstanbul Müzik Festivali ile Borusan Sanat’ın ortak siparişçileri arasında olduğu ‘İkili Konçerto’nun dünya prömiyeri Mayıs 2021’de yapılmıştı. Bu prömiyeri yapan kemancı Daniel Hope ve piyanist Alexey Botvinov, ülkemizin en önde gelen filarmoni topluluğu Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde eseri Türkiye’de ilk kez festivalde seslendirecek. (22 Haziran 20.00, AKM)
Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni & Kirill Gerstein
Rus asıllı Amerikalı piyanist Kirill Gerstein, festivalin 6 Haziran akşamı AKM’de düzenlenecek açılış konserinde sahneye çıkacak. Açılışı 2019-2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası olan, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası yapacak. Berlin’de yaşayan Gerstein, Çaykovski’nin ‘1. Piyano Konçertosu’nun orijinal versiyonunu 2015 yılında başarıyla CD’ye kaydederek büyük sükse yapmıştı. Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni ise geçen yıl açtığı sınavla kadrosuna kattığı yetenekli müzisyenler sayesinde seviyesini iyiden iyiye yükselten ülkemizin sayılı orkestralarından biri. (6 Haziran 20.00, AKM)
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin & Anna Prohaska
CSO & Gautier Capuçon
Il Pomo D’oro & Jakub Józef Orlinski / ‘Aşkın Yüzleri’
Musica Sequenza: ‘Rameau à la Turque’
Barok dönem fagotu yorumcusu ve çağdaş müzik tutkunu Burak Özdemir ülkemizden son yıllarda çıkan en önemli özgün yeteneklerin başında geliyor. Özdemir’in Berlin merkezli topluluğu Musica Sequenza’nın ‘Rameau à la Turque’ başlıklı konserinde, barok dönemin Fransız bestecisi Jean-Philippe Rameau’nun içinde Türkiye’ye dair bir bölüm de bulunan ‘Les Indes galantes’ adlı eseri, festivalin teması olan ‘İstanbul’un saray bestecisi Tanburi Mustafa Çavuş’un eserleriyle buluşturulacak. Konser, Tophane-i Amire’nin, bu konserin ruhuna çok uygun düşecek tarihi atmosferinde yapılacak. (24 Haziran 21.00, Tophane-i Amire)
‘Yaşamdan Yansımalar’ Alice Sara Ott
En son BİFO’ya konuk olan piyanist Alice Sara Ott, başarılı yorumculuğu, tedavi sonucunda kontrol altına alınan MS hastalığı hikâyesiyle hayli ilgi toplayan bir yıldız. Ott’un konseri ’Yaşamdan Yansımalar’ ismini taşıyor. Sanatçı, albümüyle aynı adı taşıyan bu projesinde, Chopin’in ‘Op. 28 Prelüdler’inden Ligeti, Rota, Takemitsu, Pärt ve kendi yapıtlarına uzanan geniş bir çizgide eserler yorumlayacak. İzleyiciler konserde ayrıca Hakan Demirel’in hazırlayacağı dijital video yerleştirmesiyle sanal bir yolculuğa çıkacaklar. (16 Haziran 21.00, CRR)
Amsterdam Sinfonietta & Valentina Lisitsa
AKLINIZDA BULUNSUN
- Fazıl Say: ‘İstanbul Senfonisi’, 7 Haziran, AKM
- ‘Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yârim’/ İstanbul Semt Şarkıları, 13 Haziran, Sabancı Müzesi
- Yıldızlarla Bir Kutlama Akşamı: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası, 15 Haziran, AKM
- Kinan Azmeh Cityband, 17 Haziran, Tophane-i Amire
- Mare Nostrum, 20 Haziran, Fransız Sarayı