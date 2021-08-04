İstanbul’u keşfediyorum...

Bu yıl ikincisi yapılacak ve Beykoz Kundura ile belgesel tiyatronun öncülerinden Rimini Protokoll ortaklığında gerçekleşecek ‘Remote İstanbul’, izleyiciyi pandemi sürecinde uzak kaldığımız şehre yeniden ve yeni gözlerle bakmaya davet ediyor. Stefan Kaegi’nin Moskova’dan Taipei’ye, gelişmekte olan şehirlere özel tasarladığı ve 50’nin üstünde ülkede sahnelenen performansın İstanbul uyarlamasını Jörg Karrenbauer yazıp yönetti. Ağustos ayı boyunca perşembeden pazara, dört gün boyunca gerçekleşecek Remote İstanbul’un biletleri beykozkundura.com adresinden satın alınabilecek.