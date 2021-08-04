MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberlerİstanbul’u keşfediyorum...
GeriKitap Sanat İstanbul’u keşfediyorum...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kitap Sanat
Haber Giriş: 04.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstanbul’u keşfediyorum...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul’u keşfediyorum...

İstanbul’u sahneye dönüştüren ve katılımcıları yapay zekâ eşliğinde şehri keşfe çağıran performansı ‘Remote İstanbul’, 7 Ağustos Cumartesi günü Kundura Sahne’de başlıyor.

Bu yıl ikincisi yapılacak ve Beykoz Kundura ile belgesel tiyatronun öncülerinden Rimini Protokoll ortaklığında gerçekleşecek ‘Remote İstanbul’, izleyiciyi pandemi sürecinde uzak kaldığımız şehre yeniden ve yeni gözlerle bakmaya davet ediyor. Stefan Kaegi’nin Moskova’dan Taipei’ye, gelişmekte olan şehirlere özel tasarladığı ve 50’nin üstünde ülkede sahnelenen performansın İstanbul uyarlamasını Jörg Karrenbauer yazıp yönetti. Ağustos ayı boyunca perşembeden pazara, dört gün boyunca gerçekleşecek Remote İstanbul’un biletleri beykozkundura.com adresinden satın alınabilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi