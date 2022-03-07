İstanbul’da uluslararası yayıncılık zirvesi

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İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası, 72 ülkeden 332 uluslararası yayıncı ile Türkiye’den 223 yayıncının katılımıyla bugün başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Basın Yayın Birliği, İstanbul Ticaret Odası ile Türkiye Yayıncılar Birliği başta olmak üzere ulusal ve uluslararası paydaş kurumları bir araya getiren etkinlik kapsamında Lazzoni Otel’de 7-11 Mart arası Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri, 7-8 Mart’ta Yayıncılık Fikir Maratonu etkinlikleri gerçekleştirilecek. 7. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’nın ise 8-10 Mart’ta Grand Cevahir Otel’de düzenleneceği etkinliğin gala gecesi ve ödül töreni de 9 Mart’ta AKM’de yapılacak.

BÖLGESEL MERKEZ İSTANBUL

Atlas Sineması’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye’nin yayıncılıkta pazar büyüklüğü bakımından dünyada ilk sıralarda geldiğini vurgulayarak, “Uluslararası yayıncılık sektöründe en hızlı mesafe kaydeden ülkelerden biri olan Türkiye, halihazırda Ortadoğu ve Balkanlar başta olmak üzere uluslararası yayıncılıkta bölgesel bir merkez haline gelmiştir. İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası ile bölgesel merkez iddiamızı küresel ölçeğe taşıyoruz. Temel vizyonumuz İstanbul’un önümüzdeki yıllar içinde uluslararası yayıncılığın geleceğe yönelik stratejisinin oluşturulduğu bir şehir haline gelmesidir” dedi.

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2021 yılı sonu itibarıyla üretilen başlık sayısının 87 bin 231, üretilen kitap adedinin ise ücretsiz dağıtılan eğitim kitapları hariç 438 milyon 679 bin 864’e ulaştığını belirten Demircan, şöyle devam etti: “Böylelikle hem başlık hem de üretilen kitap adedi olarak tarihi bir rekor kırıldı. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy öncülüğünde bakanlığımız ve kamu kurumlarımız ile yayıncılık sektörü bileşenleri arasında oluşturulan güçlü işbirliği ve diyalog zemini sayesinde sektörün altyapısının güçlendirilmesi ve yapısal problemlerin çözümü için önemli adımlar atılmış, çok sayıda faaliyet ve proje gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede bazı mali destek programları da hayata geçirilmiştir. Yenilerinin sektörümüze destek olmak üzere başlatılması için de yoğun çaba harcanmaktadır.”

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ONUR KONUĞU MACARİSTAN

Bu yılki onur konuğu ülkenin Macaristan olarak belirlendiğini aktaran Demircan, 7-8 Mart’ta Türkiye’de bir ilk olan ve onlarca yarışmacı adayı takım arasından seçilen 10 takımın yayıncılık sektörünü geliştirmeye yönelik yenilikçi proje ve fikirlerini yarıştıracağı Yayıncılık Fikir Maratonu düzenleneceğini söyledi. Dünyanın farklı ülkelerinden 40’a yakın edebiyat çevirmeninin katılımıyla Türkçe-Macarca, Türkçe-İtalyanca ve Türkçe-İspanyolca Edebi Çeviri Atölyeleri gerçekleştirileceğini belirten Demircan, toplam 555 yayıncının katılacağı 7. İstanbul Uluslararası Yayıncılık Profesyonel Buluşmaları’nın da telif ticaretine yönelik iş görüşmelerinin yapılacak olması nedeniyle büyük önem taşıdığını ifade etti.

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BİNLERCE KİTAP E-KİTABIM’DA ÜCRETSİZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mobil cihazlar için geliştirilen ‘e-kitabım’ uygulaması sayesinde okurlar, kamu yayıncıları ve özel yayinevleri tarafından yayımlanan binlerce e-kitaba ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Mobil cihazlara yüklenecek ‘e-kitapları 15 gün boyunca okuyabilir, kendi kitaplıklarınızı oluşturabilir ve mobil ya da masaüstü cihazlarında kaldığınız yerden okumaya devam edebilir, notlar alabilir ve beğendiğiniz kitapları arkadaşlarınıza önerebilirsiniz.