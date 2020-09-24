İstanbul’da dev fotoğraf buluşması

Mária Švarbová

OPPO’nun sponsorluğunda bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek 212 Photography İstanbul, sergiler, atölyeler, film gösterimleri, söyleşiler, portfolyo değerlendirmeleri ve uluslararası bir yarışmanın yer aldığı programıyla takipçilerine kapsamlı bir içerik sunuyor. 8-18 Ekim 2020 tarihleri arasındaki festival, İstanbullulara yeni keşif rotaları sunacak. Merkez üssü Yapı Kredi bomontiada olacak sergilerin bu seneki durakları arasında Tekfur Sarayı Müzesi, Zülfaris Karaköy, Şerefiye Sarnıcı ve Akaretler Sıraevler yer alacak. Covid 19 önlemleri alınarak gerçekleşecek festivalin biletleri Biletix üzerinden satışta!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş’nin yanı sıra HP, Jotun ve LG Gallery OLED TV’nin de katkılarıyla gerçekleştirilecek 212 Photography İstanbul, İstanbul’un çok kültürlü karakteriyle fotoğrafı, ortak bir dil olarak yansıtmayı hedefliyor.

Eserleri New York Metropolitan Müzesi, SF Moma gibi pek çok koleksiyonda yer alan İsrailli fotoğrafçı Michal Cheblin, cüretkar ve şaşırtıcı işleriyle tanınan Ouka Leele, temiz minimalist dünyalar yaratmasıyla adından söz ettiren Clemens Ascher, dijital çağın fotoğrafçısı Julia Hetta, geniş bir dekor içine yerleştirdiği karakterleriyle bilinen Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda da temsil edilen Hollandalı fotoğrafçı Ellen Kooi,ilhamını insanlardan alan işlerinde ahenk ve dengenin uyumu üzerinde duran Mária Švarbová, performans, video, enstalasyon, animasyon, resim, çizim ve heykel alanlarında eserler üreten Rus topluluk AES+F, günlük hayatın içindeki ahenge ve güzelliğe odaklanarak bir tür hikaye anlatıcılığı yapan Gregory Escande, Fotoğrafevi işbirliğiyle eserleri sergilenecek İstanbullu fotoğrafseverlerin yakından tanıdığı Magnum fotoğrafçısı Bruno Barbey, İstanbul surlarını fotoğraflayan Metin Çavuş programda yer alan isimlerden bazıları.



Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonundan Eserler 212 Photography İstanbul’da!

1990’lı yıllarda ilk adımları atılmış olan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu, çağdaş Türk sanatının yanı sıra Donald Judd, Sol LeWitt, Jim Dine gibi önemli temsilcilerinin işlerine yer veriyor. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki fotografik işler, çoğunlukla mimari ve peyzaja odaklanan anıtsal ve büyük format işleri barındırıyor. Yerli ve yabancı sanatçılara verdiği siparişlerle kapsamını genişleten Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan 20’ye yakın eser 212 Photography İstanbul program kapsamında Akaretler’de Sıraevler’de görülebilecek.

Dünyanın En Önemli Fotoğraf Galerilerinden Howard Greenberg Koleksiyonundan Bir Seçki

Amerikalı fotoğraf simsarı ve galerici olsa da kariyerine bir foto muhabir olarak başlayan Howard Greenberg, hala ismiyle anılan kendine ait olan galerisinin yönetiminde. Howard Greenberg Gallery, 20. Yüzyılın öncü fotoğrafçılarını takip etmek ve onların orijinal baskılarına ulaşmak için en doğru adres. Greenberg’in özel koleksiyonundan seçilmiş 40’a yakın eser sergi programı kapsamında sanatseverlerle buluşacak.



Fotoğrafta performans üzerine bir sergi: İcra ve Müzakere

Ali Taptık’ın küratörlüğünü üstlendiği İcra ve Müzakere, Türkiye’de son yıllarda üretilmiş, fotoğrafın belgeleyici örneklerinden farklı işleri bir araya getiriyor.Fotoğrafı diyalog kurmak ya da sahne oluşturmak için kullanan sanatçıların oyunbaz tutumları mecranın bir iletişim aracı olarak potansiyeline ışık tutuyor.

Sanatsal pratiğini portre ve performansla bağlantılı fotoğraf, video ve ses çalışmalarıyla oluşturan Zeynep Kayan, temel meselesi kendi çağına, çağın koşullarına odaklanmak olan Sergen Şehitoğlu, kimlik, cinsiyet ve çoklu çağdaşlığın görsel sunumu işleriyle öne çıkan Özlem Şimşek ve Tarlabaşı’ndaki hikayeleri baş kahraman yapan, kurmaca bir çekimden çok farklı, anlık etkileşimin enerjisini barındıran mütevazi ama enerjik fotoğraflarıyla Sıla Yalazan yerel sanatçılar arasında yer alıyor.



Şehrin Farklı Noktalarına Doğru Keşif Yolculuğu ile Atölyeler

212 Photography İstanbul’a özgü bir rota çerçevesinde Tekfur Sarayı Müzesi’nden yola çıkılarak Anemas Zindanları’na Meryem Ana Kilisesi, Aya Dimitri Kilisesi, Balat Balino Rum Kilisesi ve Balat’a gidilerek katılımcıların şehri bu kez farklı bir bakış açısıyla soluması sağlanacak.

Tarihi Yarımada’da sütunlar arası bir gezinti: Çemberlitaş’tan Gotlar Sütunu’na

Bu atölyede bu kez İstanbul’un tarihi sütunları arasında yolculuğa çıkılacak. Bu rota boyunca katılımcılar analog fotoğraf makineleri ile sütunların panoramik fotoğraflarını ve sütunlar üzerinde yer alan kabartmaları belgeleyecek.

Farklı Disiplinlere Dokunacak Program

Her yıl olduğu gibi bu sene de farklı disiplinleri bir araya getirecek programda mimari ile fotoğrafı buluşturacak online söyleşiler ve atölyeler, portfolyo değerlendirmeleri ve çevrimiçi film gösterimleri yer alıyor.



Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması

Geleceğin fotoğraf sanatçılarının özgün seslerini bulmalarına imkan sağlayan 212 Fotoğraf Yarışması’nın jürisinde fotoğraf ve tasarım dünyasının önde gelen isimleri yer alacak. Yeni yeteneklerin keşfedileceği yarışmada birinciyi, aralarında tasarımcı Hussein Chalayan, fotoğraf dünyasının en önemli kurumlarından olan Foam’ın küratörü Kim Knoppers, Avrupa’nın en eski ve önde gelen galerilerinden Photographers’ Gallery direktörü Brett Rogers, işlerini de festival kapsamında göreceğimiz fotoğraf sanatçısı Ellen Kooi, Aperture Magazine Editörü Brendan Embser, Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Metin Çavuş’un yer aldığı değerli bir jüri ekibi belirleyecek.