İstanbul’da bir ilk

İstanbul, Türkiye’deki çizgi film ve animasyon üretiminin en yoğun yapıldığı şehir olmasına karşın kentteki hiçbir devlet üniversitesinde bu alanla ilgili bölüm yoktu. 1882’de Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi adıyla kurulan ve Türkiye’deki sanat eğitiminin öncü kurumu olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), İstanbul’da Çizgi Film-Animasyon Bölümü açan ilk devlet üniversitesi oldu.

MSGSÜ, aslında 1947 yılında Türkiye’de çizgi film-animasyon derslerinin ilk verildiği yerdi. Dönemin hocalarından Vedat Ar, Türkiye’de ilk animasyon filmi olan ‘Zeybek Oyunu’nu üniversitenin o zamanki adıyla Güzel Sanatlar Akademisi’nde yapmıştı. Yine üniversite hocalarından Sezer Tansuğ ile Tonguç Yaşar’ın birlikte yaptığı ‘Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü?’ isimli çizgi film de bu alanın en eski eserleri arasında yer aldı. Yıllarca Grafik Tasarımı Bölümü adı altında verilen çizgi film- animasyon dersleri, 2021-22 ilkbahar dönemi itibarıyla Çizgi film-Animasyon Bölümü'nde verilmeye başlanacak.









Ülkemizde animasyonu 1947’de müfredatına koyan ilk kurum olduklarını hatırlatan Rektör Handan İnci Elçi, "Animasyonun bir bölüm olarak üniversitemizin bünyesinde yer alması gerekiyordu. YÖK’e başvuruda bulunduk ve onayımız geldi. Onayımız geldikten sonra da müfredatımızı hazırladık. Şimdi altyapı hazırlığındayız. Onu da tamamladıktan sonra öğrenci alımına başlayacağız. Bizden mezun çok kıymetli çizerlerimiz, grafik tasarımı öğrencilerimiz var, onlar bu alanda çalışmalarını sürdürüyor ama bölümden mezun olmak bambaşka bir şey. Ve İstanbul’da ilk defa bir devlet üniversitesinde Çizgi Film - Animasyon Bölümü'nü açmış olacağız. Bunun için çok mutluyum. Sektör bizi aradı. Sadece öğrenciler değil, sektör de çok heyecanlanmış. Sektörden bizi arayıp ‘Çok mutlu olduk. Her türlü desteği vermeye hazırız. Öğrencilerinizin şimdiden işi hazır, stajları hazır’ diyenler oldu. Çok güzel bir bölüm kurduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

HIZLA BÜYÜYEN BİR SEKTÖR

‘Kötü Kedi Şerafettin’ adlı animasyon filminin yönetmeni, Mimar Sinan mezunu Mehmet Kurtuluş da "Orası benim evim gibi. Türkiye’de bana sorarsanız, sanatın en önemli kurumudur üniversite olarak. Onun animasyon işine el atmış olması, müthiş sevindirici bir haber. Bir devlet üniversitesi olarak İstanbul’da ilk olması şahane. Bugüne kadar niye açılmamış diye düşünüyor insan" dedi.

Üniversite mezunlarının sektöre olumlu etkilerinden bahseden ünlü yönetmen Kurtuluş, "Hızla büyüyen bir efekt ve animasyon endüstrisi var. Her alanda müthiş tüketilen bir sektör. Dolayısıyla yetişmiş insana, uzmana, sanatçıya çok ihtiyaç var. Hepimizin temel sorunu yetişmiş insan kaynağının azlığı Türkiye’de. Biz zaman içerisinde bu işi çözebilmek için önce içeride bir ‘junior’ tezgâhı kurduk. Usta-çırak ilişkisiyle eğitim vermeye çalıştık. Bunu bir üniversitenin yapıyor olması, hele de Mimar Sinan’ın yapıyor olması bizi çok sevindirdi. Tercih yapacak öğrencilere, aklında soru işareti olanlara sadece, ‘Mimar Sinan’a koşun’ diyebilirim" şeklinde konuştu.

HANGİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE VAR

Çizgi Film - Animasyon Bölümü Türkiye’deki devlet üniversitelerinde sadece Eskişehir Anadolu, İzmir Dokuz Eylül, Burdur Mehmet Akif Ersoy ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde var.