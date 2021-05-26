İstanbul’a 2 ‘depo müze’

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul’un hem eser sayısı hem tarihi değeri itibarıyla dünyanın en zengin ve en önemli müzelerinden biri olduğunu söyledi. Coşkun Yılmaz, “İstanbul Arkeoloji Müzeleri hem mimarisi hem de tarihi geçmişiyle dünyanın en saygın en önemli müzelerinden biri. Hal bu olunca burası ile ilgili alınan her kararın büyük bir titizlikle yapılacağı muhakkaktır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonunda yaklaşık envanterli 800 bin eser bulunuyor. Devasa ve kıymetli bir koleksiyonla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye genelinde yapılan kazılarda eserlerin yüzde 30’unun İstanbul’da çıktığını ifade etti. İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonundaki eserlerin önemli bir kısmının depolarda muhafaza edildiğini belirten Yılmaz, “Marmaray kazılarında ortaya çıkan eserlerin bir kısmı Darphane-i Amire ve Kimyahane olarak isimlendirdiğimiz binalarda muhafaza ediliyor. Bu kadar hızla artan eserleri nerede muhafaza edeceğiz? Çok acil bir şekilde bu eserlerin hem deprem gibi doğal afetlere karşı muhafaza edilmesi hem de insanımızın bu eserlerden istifade edebilmesini sağlamak gerekir. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığımız biri Atatürk Havalimanı, bir diğeri ise Anadolu yakasında Maltepe’de olmak üzere iki alan tahsis etti ve bu iki yer en kısa zamanda depo müze olarak değerlendirilecek” diye konuştu.

ESERLER NASIL TAŞINACAK?

Eserlerin taşınacağı alanlar için proje çalışmaları devam ettiğini belirten Coşkun Yılmaz, “Yangından mal kaçırır gibi acele hareket etme niyetinde değiliz. Eserlerin nasıl taşınacağı da merak edilen konulardan biri, Türkiye’nin yakın zamandaki tecrübelerini dikkate almak önemli. Mesela Hasankeyf’deki taşınan eserlerin tekniğini herkes biliyor. Dünyada ilk defa eser taşıyan da biz olmayacağız, son defa eser taşıyan da biz olmayacağız” dedi.

UPSD: DARPHANE’DE KORUNMALI

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Bedri Baykam imzasıyla bir bildiri yayınlayarak eserlerin taşınmasının riskli olacağını belirtti. Bildiride şöyle dendi: “İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin deprem için güçlendirilmesi yapılması gereken önemli bir onarımdır. Ancak buradaki eserlerin müzeden çok uzak yerlere taşınması, korunması, tekrar geri getirilmesi zorlu bir süreçtir, bu esnada bazı eserler kaybolabilir veya zarar görebilir. Yapılması gereken, müzenin yanındaki Darphane binalarına eserlerin taşınması ve koruma altına alınmasıdır.”