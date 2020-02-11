İstanbul yeni yazarlar kazanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyete geçen Çağdaş Gösteri Sanatları Proje Geliştirme Uygulama Merkezi (ÇGSM), kentin kültür sanat hayatına yeni soluk getirecek projelerini gerçekleştirmeye başladı. Yeni yetenekleri desteklemeyi amaçlayan çalışmalardan ilki 'Yeni Yazarlar Projesi'. Bu proje ile tiyatroyu, güncel ve ulaşılır kılmak amaçlanırken aynı zamanda seyirci ile sanatçı arasındaki etkileşimin desteklenmesi hedefleniyor. Yazar adayları, programda oyun yazımı üzerine atölyelere katılacak ve tiyatronun repertuvarına yeni oyunlar kazandırma fırsatı elde edecek. Program başvurusu için son tarih 28 Şubat 2020.