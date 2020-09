İstanbul Müzik Festivali tüm Türkiye’ye yayılıyor

Tekfen Filarmoni Orkestrası, Aziz Shokhakimov (şef), Tekfen Filarmoni Orkestrası, Aziz Shokhakimov (şef), Emre Engin (keman)

Emre Engin ülkemizden çıkan en başarılı genç kemancılardan biri. Londra Kraliyet Müzik Koleji’nin ardından New York’ta kemanın duayeni Pinhas Zuckerman’la da çalıştı. Festivalin açılış konserinde karakteristik Türk ezgileriyle klasik müzikseverlerin yakından tanıdığı Mozart’ın 5 numaralı keman konçertosunu seslendirecek. Özbek şef Aziz Shokhakimov yönetiminde Tekfen Filarmoni’yle enerjisi yüksek, duygu yüklü bir yayın olacak. 18 Eylül Cuma 20.00



Müzik Rotası

Müzik Rotası, İstanbul’un saklı kalmış mekânlarını keşfetmek üzere yola çıkıyor. Bu mekânlardaki konser deneyimleri her daim ayrı bir büyü taşıyor. Genelde çok sınırlı sayıda izleyici kapasitesi olan konserlerin biletleri hızla tükeniyor ama sonunda dijital festival sayesinde geniş bir kitleye de ulaşacak. Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi ve Schubert Kilisesi’nde gerçekleşecek konserlerde, keşfetmek isteyeceğiniz genç müzisyen ve topluluklar yer alıyor. 19 Eylül Cumartesi 20.00



Festival Buluşmaları: Bülent Evcil (flüt), Merve Kocabeyler (arp)

Festival Buluşmaları bu yıl da merak uyandıran birlikteliklerle karşımızda. Bülent Evcil, uluslararası alanda jenerasyonunun en üstün flüt sanatçılarından biri. 2018’de Fazıl Say flüt konçertosunun dünya prömiyerini de gerçekleştiren sanatçının karakteristik tınısına klasik müzikseverler oldukça aşina. Sahneyi paylaştığı isim ise La Scala Tiyatrosu Akademi Orkestrası’na seçilen ilk Türk arp sanatçısı Merve Kocabeyler. Konserin kaydı 1.600 yıllık Şerefiye Sarnıcı’nda gerçekleştirildi. 21 Eylül Pazartesi 20.00



Philharmonix ‘Viyana/Berlin Müzik Kulübü’

Klasik müzik virtüozlarından ‘James Bond Süiti’, ‘English Man in New York’ veya ‘Rock Me Amadeus’ gibi ezgileri nadiren dinleyebilirsiniz. Berlin ve Viyana Filarmoni orkestralarının usta müzisyenlerinden oluşan Philharmonix’i ayrıca özel kılan, icralarındaki yaratıcılık ve coşku! Philharmonix, Avusturya’nın efsanevi kayıt stüdyolarından Viyana Synchron Sahnesi’nde türden türe atlayan repertuvarlarıyla dijital festivalin konuğu. Ekibin inanılmaz sürükleyici enerjisi ve mükemmel icrasıyla yerinizde duramayacaksınız. 23 Eylül Çarşamba saat 20.00



Beethoven Gala: WienerAkademie, Martin Hasel-böck (şef), Thomas Hampson (bariton), Benjamin Schmid (keman)

Thomas Hampson yakışıklı, çok karizmatik ve şan dünyasının tartışmasız en görkemli figürlerinden. 2013’te ilk kez BİFO’yla gerçekleştirdiği konser için Türkiye’ye gelmişti. Festival kapsamında uzun yıllardır birlikte çalıştığı dönem orkestrası Wiener Akademie ile sahneyi paylaşacak. Kemancı Benjamin Schmid’in de yer aldığı konserin kaydı ise Avusturya’nın ünlü Bruckner Haus Linz konser salonunda yapıldı. 24 Eylül Perşembe 20.00



Pastorale Alla Turca

Beethoven Pastoral Project, bestecinin doğa sevgisini merkezine alan global bir hareket. Turgay Erdener, ‘Pastorale Alla Turca’yı ise bu hareketin bir parçası olarak besteledi. Beethoven’in ‘6. Senfoni’si ve aynı dönemin Osmanlı bestecilerinden esinlenerek yazdığı eserde, Türk ve Batı sazlarının birlikteliğine tanıklık edeceğiz. Yorumcular ise Türk sazının usta isimleri Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Aykut Köseleri ve Serkan Mesut Halili ile 2016 Donizetti Klasik Müzik Ödüllü Semplice Quartet. Çekimler, eserin ruhuna uygun olarak 1.600 yıllık Tekfur Sarayı’nda gerçekleşti. 27 Eylül Pazar 20.00



BİFO, Patrick Hahn (şef), Vikingur Olafsson (piyano)

Vikingur Olaffsson, son yıllarda klasik müzik dünyasının gördüğü en ayrıcalıklı sanatçılardan biri ve tartışmasız yeni süper starı. Pandemi koşullarına rağmen geçen ay Türkiye’ye geldi ve 19 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava’da Patrick Hahn yönetimindeki BİFO eşliğinde yaklaşık 2.000 müzikseverle buluştu. Bu tarihi konserin kaydı da festivalin dijital edisyonunda. 30 Eylül Çarşamba 20.00



‘Canto in Flow’

Simeon ten Holt’un 1976’da bestelediği ‘Canto Ostinato’su Hollanda’dan çıkan en tanınmış modern klasik eserlerden biri. Melodiyi duyduğunuzda siz de hatırlayacaksınız. Eseri sekiz saksofona uyarlayan Hollanda Saksofon Sekizlisi, yoga hocası Daphne Köken eşliğinde vereceği konserde izleyicileri kendilerini yoganın akışına bırakmaya davet ediyor. Çekimler projenin ruhuna uygun şekilde pop ve rock festivalleri rahatlığında klasik müzik konserleri düzenlemeyi kendine ilke edinen Wonderfeel Festival alanında gerçekleştirildi. 3 Ekim Cumartesi 11.00



Beethoven Trio Berlin

Grubun üyelerinden Andreas Ottensamer’ı İstanbul izleyicisi solist olarak yakından tanır. Geçen sezon sanatçıyı BİFOCAZ serisinde dinledik. Berlin Filarmoni’nin klarnet grup şefi ve ECHO Klasik ödülünün de sahibi Ottensamer, çellist Knut Weber ve piyanist Julien Quentin ile kurduğu üçlüyle festival izleyicileri için Berlin’de hem konser salonu hem piyano restorasyon fabrikası olan ve bu yüzden ayrıcalıklı bir akustiğe sahip Christophori Piyano Salonu’nda kayıt yaptı. 4 Ekim Pazar 20.00



BİFO, Murat Cem Orhon (şef), Pelin Halkacı Akın (keman)

Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’i şüphesiz klasik müziğin en bilindik eserlerinden. Bu konserde eseri Max Richter’in bestesiyle bir kez daha dinleyin. BİFO’nun Murat Cem Orhon yönetiminde seslendireceği ‘Recomposed’, Vivaldi eserinin taptaze versiyonunu sunuyor. Gecenin solisti Borusan İstanbul Filarmoni’nin başkemancısı Pelin Halkacı Akın. 5 Ekim Pazartesi 20.00

Not: 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamındaki tüm konserlerin çevrimiçi yayını online.iksv.org’da.