İstanbul Modern’in ücretsiz günlerine Borsa İstanbul desteği

Borsa İstanbul, toplumsal gelişimin bir parçası olan sanatı ulaşılabilir kılmak amacıyla, Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in “Sizin Perşembeniz” ve “Genç Salı” projelerine destek oldu. Sponsorluk kapsamında müze, her perşembe herkese 11.00-17.00 saatleri arasında, salı günleri ise 18-25 yaş arası gençlere 14.00-17.00 saatlerinde ücretsiz olarak açılıyor.

Gong sanat için çaldı

Levent Çalıkoğlu ve Hakan Atilla

“Sizin Perşembeniz” ve “Genç Salı” sponsorluğu için düzenlenen gong töreni; Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ve İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu’nun katılımıyla 22 Eylül’de Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi.

Gong töreninde konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, “Sanat konusu çok derya deniz bir mevzu. Bu nedenle benim bu konuda yorum yapmam çok doğru olmaz, sadece bende hissettirdiği duyguları ifade edebilirim. Sanat toplumun sosyal hayatının en önemli yapı taşlarından biri ve bende hep olumlu duygular uyandırıyor. Estetik tarafından bağımsız olarak insanın kendini iyi hissetmesine vesile olan bir yanı var. Özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi günlerinde vatandaşlarımızın bu olumlu konulardan istifade etmesine vesile olabilirsek ne mutlu bize. Tabii biliyorsunuz Borsa finans ağırlıklı bir yapı ve biz daha çok matematik ve hesaplamalarla ilgileniyoruz. Duygusal konular bizim hayatımızda fazla yer almıyor. Biz de eksik kalan duygusal yönlerimizi İstanbul Modern ile yaptığımız bu işbirliği ile tamamlamış olacağız” dedi.

İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu, müzenin kurulduğu 2004 yılından bu yana her yaştan izleyiciyi sanatla buluşturduklarını belirterek, özellikle zor zamanlar yaşadığımız pandemi günlerinde Borsa İstanbul’un desteğinin daha da önem kazandığını ifade etti. Çalıkoğlu şöyle devam etti: “Bugüne kadar milyonlarca ziyaretçi tarafından sergileri gezilen, yüzbinlerce çocuk ve gence sanat eğitimi veren, binlerce etkinlik ve film gösterimleri düzenleyen İstanbul Modern, geleceğin sanatseverlerinin yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Borsa İstanbul’un müzemizin Beyoğlu’ndaki geçici mekânındaki ücretsiz günlerini sahiplenerek, sanatın iyileştirici gücünü yaygınlaştırmamıza vesile olduğu için çok mutluyuz.”

Atölye ve etkinliklerle sanatçı buluşmaları

Ziyaretçiler, İstanbul Modern’deki tüm sergileri ücretsiz olarak gezip ayda bir kez gerçekleştirilecek etkinlik, sanatçı atölyeleri ve film gösterimlerine katılabiliyor.

“Sizin Perşembeniz Sanatçı Atölyeleri”, sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmaları, kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşuyor. Bu etkinliklerle ziyaretçilerini müzeyi, sanat yapıtlarını ve sanatsal üretim süreçlerini keşfetmeye davet eden İstanbul Modern, aynı zamanda sanatçıları tanıyarak, onlarla birlikte üretmenin kazandıracağı zengin deneyime kapı açıyor. “Genç Salı Etkinlikleri” kapsamında ise gençleri sanat ve sanatçıyla buluşturan özel programlar hazırlanıyor.