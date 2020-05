İstanbul Modern ve Arter yeniden açılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart’ta geçici olarak ziyarete kapatılan İstanbul Modern, güvenli bir müze deneyimi için hazırlıklarını tamamladı. Müze, 16 Haziran Salı günü ziyarete açılıyor.

Güvenli müze ziyareti için önlemler

Günlük rutin temizlik süreçlerinin dışında, İstanbul Modern düzenli olarak profesyonel ekiplerin desteğiyle özel kimyasallar kullanılarak dezenfekte ediliyor. Her katta el dezenfektanı bulunuyor. Vestiyere sadece büyük çantalar kabul ediliyor, teslimat sırasında çantalara spreyle dezenfektan uygulanıyor. Ödünç bebek arabası ve tekerlekli sandalye hizmetini kullanmak isteyen ziyaretçiler için bu araçlar yine her kullanım öncesi ve sonrası dezenfekte ediliyor.

Müzeyi gezmek için maske takmak zorunlu. Ayrıca girişte temassız cihazla her ziyaretçinin vücut ısısı ölçülüyor. Biletler sadece kredi kartıyla alınabiliyor.

Müze girişinde gişeden alınabilecek biletin yanı sıra çevrimiçi rezervasyon sistemi başlatılıyor. Müzenin daha güvenli ve rahat bir şekilde gezilebilmesi için çevrimiçi rezervasyon uygulaması başlatılıyor. Ziyaretçiler İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden saat aralığı seçerek rezervasyon yapabiliyor. Aynı anda tüm sergi katlarında bulunabilecek ziyaretçi sayısı ise sosyal mesafe kuralı gereği 70 ile sınırlandırılıyor.

Etkinliklere kısa bir ara

Kontrollü normalleşme süreci sebebiyle rehberli grup turları ve İstanbul Modern Sinema’daki film gösterimleri dahil müzedeki tüm eğitim ve etkinlikler çevrimiçi olarak devam ediyor.

Sergiler ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul Modern’in ziyarete açılmasıyla birlikte koleksiyon sergisi, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı çerçevesinde dünyanın farklı coğrafyalarından on sanatçının İstanbul’daki zanaatkârlarla birlikte üretimlerinin yer aldığı “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisi ve “Lütfi Özkök: Portreler” adlı fotoğraf sergisi izleyiciyle buluşacak.

ARTER 11.00-17.00 ARASINDA AÇIK OLACAK

COVID-19 salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında 14 Mart’tan bu yana ziyarete kapalı olan Arter, 16 Haziran Salı günü kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Kontrollü normalleşme sürecinde, ziyaretçilerini gerekli hijyen tedbirleriyle ağırlayacak olan Arter, yeni bir bilgilendirmeye kadar Pazartesi hariç her gün 11:00–17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

16 Haziran 2020 Salı günü Dolapdere’deki yeni binasının kapılarını yeniden açmaya hazırlanan Arter, ziyaretçilerini sosyal mesafe kuralları doğrultusunda kısıtlı kapasiteyle ve maskeyle kabul edecek. Girişte ateş ölçer uygulamasının yapılacağı binanın yanı sıra ücretsiz Arter servisleri de düzenli olarak dezenfekte edilerek hizmet vermeye devam edecek. Kitabevi ve Bistro by Divan’ın da gerekli sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle açılacağı, arka bahçe ve terasın kullanımda olacağı Arter’de Sevgi Gönül Oditoryumu, Karbon, Kütüphane ve Atölye bir süre daha kapalı olacak. Etkinlik Programı kapsamındaki konser ve performanslar ile Öğrenme Programı kapsamında fiziksel mekânda gerçekleşen programlara yeni bir bilgilendirmeye kadar ara verilirken, rehberli sergi turları sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenmeye devam edecek.

Salgın döneminin hemen öncesinde ziyarete açılan ve çok kısa süreyle görülebilen Cevdet Erek’in Bergama Stereotip ve Nevin Aladağ’ın İzler başlıklı yeni sergileri, 16 Haziran’da tekrar ziyaretçiyle buluşacak. Cevdet Erek’in Şubat sonunda açılan Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi, sanatçının Arter’deki galeri mekânına özel olarak tasarladığı sesli bir mimari yerleştirmeden oluşuyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergi, hareket noktası olarak aldığı Büyük Bergama Sunağı’nı ve serüvenini yeniden yorumluyor. Nevin Aladağ’ın, Arter Koleksiyonu’nda yer alan ve Türkiye’de ilk kez Arter’de sergilenen İzler adlı üç kanallı video yerleştirmesi ise Mart ortasında ziyarete açılmış ve sağlık tedbirleri öncesinde yalnızca iki gün izleyiciyle buluşabilmişti. Sanatçının çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart’ın ses ve imgeye dayalı bir portresini çizen İzler, kenti performansın hem sahnesi olarak kullanıyor hem de öznesi olarak harekete geçiriyor.

Kurumsal Sponsoru Tüpraş’ın desteğiyle Arter’de Perşembe günleri sergi girişleri tüm ziyaretçiler için ücretsiz; 24 yaş ve altı ziyaretçiler ile Arter Beraber üyeleri ise Arter’i her gün ücretsiz ziyaret edebiliyor. Arter’e Ulaşım Sponsorları Ford Otosan ve Otokar’ın sağladığı ücretsiz servislerle erişilebiliyor. Ziyaret ve ulaşımla ilgili güncel bilgilere arter.org.tr/ziyaret adresinden ulaşılabilir.