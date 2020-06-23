İspanya'da yeni bir restorasyon faciası

Bartolomé Esteban Murillo’nun 'The Immaculate Conception of Los Venerables’ adlı tablosu bu hale geldi.

İspanya’da 17’inci yüzyıldan kalma, Bartolomé Esteban Murillo imzalı bir resim bir restorasyon kazasına kurban gidince ülkedeki sanat tarihçileri restoratörlere ilişkin yasaların sıkılaştırılması ve sektörde liyakat çağrısı yaptı. Sekiz yıl önce İsa freski ‘Ecce Homo’nun restorasyonu da tabloyu tanınmaz hale getirmiş, orjinal resmin başına gelenler dünya çapında alay konusu olmuştu. Bu kez Barok döneminin önemli ressamlarından Bartolomé Esteban Murillo’nun 17’inci yüzyılda resmettiği ’The Immaculate Conception of Los Venerables’ adlı tablo benzer bir facia yaşadı.

Valencia’daki bir koleksiyoncu, tabloyu restore ettirmek için bir mobilya restoratörüne 1200 euro ödedi. Ancak sonuçta tablo bozuldu. İlk hatayı düzeltmek için yapılan ikinci girişim tabloyu iyice tanınmaz hale getirdi.

Murillo tablosunun başına gelenler, artık ‘maymun’ diye anılan İsa freski ‘Ecce Homo’ ile restorasyondan sonra ‘pembe yüzlü’ olan 16. yüzyıldan kalma Aziz George heykelini akıllara getirdi. İspanyol sanat tarihçileri yaşananlara tepki gösterdi.





Restorasyon sonucu bozulan İsa freski ‘Ecce Homo’



İngiliz The Guardian gazetesinin görüş aldığı, Galiçya'daki Kültürel Mirası Koruma ve Restorasyon Okulu öğretim üyesi Fernando Carrera bu tür vakaların, eser restorasyonlarının sadece bu konuda eğitim almış kişilerce yapılması gerektiğini gösterdiğini söyledi: "Bu insanlara restoratör denilmemesi gerekiyor. Dürüst olalım: Bu kişiler eserleri bozan yok ediciler. İşlere zarar veriyorlar." Carrera "Herhangi birinin insanları ameliyat edebileceğini düşünüyor musunuz? Ya da eczacılık lisansı olmayan birisinin ilaç satma yetkisi var mıdır? Mimar olmayan birisi bina yapabilir mi?" şeklinde örnekleyerek restorasyon konusunun da ülkenin kültür tarihinin korunması için sıkı bir denetlemeye tabi tutulması gerektiğini söyledi.