Işıklar Ülkesi’ni keşfedin

Antropolog, yazar İpek Arman’ın kaleme aldığı ‘Anadolu Uygarlıkları’ serisi tarih boyunca Anadolu’da yaşayan halkları, onların kültürlerini, gündelik yaşamlarını ve o halkla anılan efsaneleri kurgu öyküler yoluyla çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Serinin üçüncü kitabı ‘Kral Titus’un Şarkısı’, Likyalıların yaşamından bir kesiti, Mozart’ın eşsiz notalarla satırlar arasına sızdığı, gizemlerle örülü bir hikâyeyle anlatıyor.

“Çok sıcak bir günde yazıldı bu mektup, çok sıcak bir günde de bulunursa bilin ki Likyalı Luki ve Morin, şu an sizin durduğunuz yerde tam burada duruyordu. Bu çiçek de bizim size hediyemizdir.”

M.S. 79’da Likyalı iki çocuğun kaleminden dökülen bu satırlar onların yaşıtı bir başka çocuğun günümüz Kekova Adası’na denk düşen bölgeye duyduğu merak sayesinde bizlere ulaşıyor. Arda, Mozart’ın ‘Kral Titus’un Merhameti’ operasını dinledikten sonra Likyalıların yaşamlarına, tarihlerine ve iyilikle özdeşleştirilen kralları Titus’a duyduğu hayranlıkla soluğu Kekova Adası’nda alıyor. Tam da Luki ve Morin’in mektuplarında bahsettikleri gibi çok sıcak bir yaz gününde.

Ancak mektup yukarıdaki satırlarla sınırlı değil. Kral Titus’un Likyalılar için yaptırdığı hamamın açılışına geleceğini halkla beraber öğrenen Luki, krala düzenlenecek suikast planlarının konuşulduğu bir sohbete kulak misafiri oluyor. Duyduklarını en yakın arkadaşı Morin’le paylaşınca olayın peşine düşüyor ve soluk soluğa bir maceranın ortasında buluyorlar kendilerini. Mektup da iki arkadaşın bu olaylar esnasında aldığı notları içeriyor.

İpek Arman, Likyalılarla ilgili mimariden giyim tarzına, doğal güzelliklerden ticari faaliyetlere ve askeriyeye kadar pek çok ayrıntıyı satır aralarında veriyor. Luki ve babası avladıkları balıkları şehir merkezindeki toptancıya satıyorlar örneğin. Luki ayrıca soyluların kıyafetlerini süsleyen mor rengin çıkarılmasında kullanılan deniz kabuklarını topluyor. Arda’nın yaptığı gezi sayesinde ise bölgenin günümüzdeki halini öğrenmekle kalmıyor ileride yapabileceğimiz bir gezi için ipuçları da ediniyoruz.

Luki ve Morin’den gelen mektubun, Işıklar Ülkesi’nin dans eden geyiklerinin, gizemli masallarının ve hâlâ tepelerinde uçan büyük kanatlı kuşlarının yarattığı bu eşsiz atmosferi solumak için Arda’nın peşine takılın.



KRAL TİTUS’UN ŞARKISI

İpek Arman

Resimleyen: Kübra Teber

Elma Çocuk Yay., 2021

95 sayfa, 21 TL.























ÇİZGİLERİN REHBERLİĞİNDE HAYVANLAR ÂLEMİNDE...

Gerçeklikten uzak ve kusurların da olabileceğini gösteren stiliyle illüstratör Gözde Eyce hayvanlar aleminde eğlenceli mi eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor çocukları. Kendilerinin çizip renklendirecekleri hayvanlarla gökyüzünde uçuyor, ormanlarda geziniyor, denizlerde yüzüyor ve hatta dinozorlar çağına ışınlanıyor resim severler.

İlk bakışta zor gibi görünen çizimleri küçük anekdotlar eşliğinde adım adım anlatıyor Gözde Eyce. Adımları takip ettikçe ortaya birbirinden sevimli kaplumbağalar, balinalar, kelebekler, flamingolar, mamutlar çıkıyor. Kitabın sonundaki labirent, maske tasarımı, hafıza oyunu gibi mini etkinlikler de cabası.



BAK NE ÇİZDİM!

Gözde Eyce

Doğan Egmont, 2021

76 sayfa, 38 TL.

