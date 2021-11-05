İş Sanat’tan hibrit sezon

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'SÖZLERİMİ GERİ ALAMAM'

Yeni sezonun en heyecanla beklenen performansı... Türk rock müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Bulutsuzluk Özlemi, ‘Sözlerimi Geri Alamam’ başlıklı konserinde şarkılarını Symphonista Oda Orkestrası’yla seslendirecek. Grubun daha önce Orhan Şallı yönetimindeki senfonik orkestrasıyla gerçekleştirdiği ‘Bulutsuzluk Senfoni’ konser serisi de albüm olarak yayımlanmıştı. Bulutsuzluk Özlemi’nin 30 yıllık kariyerindeki kült şarkılar bu sefer yepyeni düzenlemelerle müzikseverlere sunulacak. ‘Yaşamaya Mecbursun’, ‘Tepedeki Çimenlik’ ve ‘Sözlerimi Geri Alamam’ şarkılarının senfonik hallerine bir kez daha hayran kalacaksınız. (10 Aralık, Maximum UNIQ Hall)



İSTANBUL ENSEMBLE

İş Sanat’ın açılış konserini orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble ve çellist István Várdai gerçekleştirecek. Çoğunluğu bağımsız müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble, pandemi dönemindeki konserlerine ‘Dayanışma ve Umut’ adını verdi. Çellist István Várdai da Budapeşte merkezli Franz Liszt Oda Orkestrası’nın sanat yönetmenliğini üstleniyor. Bu özel gecede Várdai, İngiliz besteci Edward Elgar’ın çello konçertosunu yorumlayacak. Dünyaca ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen de orkestrayı yöneterek sezonun açılışını gerçekleştirecek. Konserin repertuvarında Giacomo Rossini’nin ‘Hırsız Saksağan Uvertürü’ ve Ludwig van Beethoven’ın ‘Pastoral Senfoni’si yer alacak. (12 Kasım/Maximum UNIQ Hall)





Olga Peretyatko



YENİ YIL KONSERİ

Dünyanın her yerinde olduğu gibi İş Sanat’ta da bir gelenek haline gelen yeni yıl konserinde bu yıl klasik müziğin güçlü ses ve müzisyenleri var. Gedik Filarmoni Orkestrası’nı Murat Cem Orhan’ın yöneteceği konserde soprano Olga Peretyatko, tenor Mert Süngü yer alacak. Dikkat çekici solist Peretyatko, sesi kadar sahne üzerindeki performansıyla da alkış alıyor. Mizahtan trajik performanslara kadar çeşitli opera rollerini yorumlamakta. Ayrıca Metropolitan Opera, Bolşoy Tiyatrosu, Staatoper Berlin gibi önemli salonlarda sesini duyurdu. Yeni yılı kutlayacak konserin repertuvarında umutlu eserler var. (29 Aralık/Maximum UNIQ Hall)



FATİH ERKOÇ&İSTANBUL SUPERBAND

Türkiye’nin en önemli caz ve pop müzisyenlerinden biri olan Fatih Erkoç, gecede Amerikan cazının klasikleşmiş eserlerini seslendirecek. Erkoç’a Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband eşlik edecek. Konserde ayrıca caz vokalisti Selen Beytekin de sahnede yerini alacak. (6 Ocak/ Maximum UNIQ Hall)



KENAN DOĞULU&LAHZA

Kenan Doğulu, son dönemde özel proje konserleriyle dikkat çekiyor. Doğulu, İş Sanat’ın yeni sezonu için de Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz’in ortak projesi Lahza ile özel bir konser verecek. Lahza, doğaçlama ve melodik ritimlerin ağır bastığı bir performans sunarken, Doğulu da kendilerine eşlik edecek. Bu özel proje ise ilk olarak İş Sanat sahnesinde müzikseverlerin beğenisine sunulacak. (15 Nisan/İş Kuleleri Salonu)



YENİDEN YÜZ YÜZE GELME HEYECANI

İş Bankası’nın sanat ve müzecilik çalışmalarını yürüten İş Sanat’ın genel müdürü Zuhal Üreten, yeni sezona ilişkin şunları söyledi: “Bütün dünyada konser salonları, müzeler, galeriler geçtiğimiz yıl hep birlikte faaliyet durdurmak zorunda kaldı. Yeniden başlayan konser ve sergi sezonları, festivaller sürecin aşılması konusunda sanat üreticisi ve izleyicisinin el ele verdiğini, bir arada olmak konusunda arzulu olduğunu gösteriyor. Hibrit bir yapıda 22’nci sezonumuzu izleyicilerimizle yüz yüze olacağımız bir açılış konseriyle açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Konser salonumuzda, galerilerimizde, müzelerimizde fiziksel buluşmaya elverecek bir program yapmanın imkânsızlığı nedeniyle buruk başlasak da geçen zorlu dönem hiç beklemediğimiz yepyeni ufuklar keşfetmemize vesile oldu. Pandemi nedeniyle geçen yıl çevrimiçi olarak 5 Kasım’da başlattığımız ‘Dayanışma ve Umut Sezonu’nu 31 Mayıs’ta tamamladık.

Çevrimiçi yayıncılığı çok sevmemize rağmen izleyicilerimizle fiziki buluşmayı elbette çok özledik, alkış sesleri, sahnedekilere birlikte eşlik etmek yeri doldurulabilir deneyimler değil. 22. sezonda fiziki konserlerin bazıları YouTube kanalımızda da yer alırken, bazı konserlerimiz sadece çevrimiçine özel olacak. İş Kuleleri Salonu’nda başlayan tadilatımız bir süre daha devam edeceğinden yeni sezonumuzun ilk konserleriyle Maximum Uniq Hall’e konuk olacağız. Açılış konserimiz YouTube kanalımızda da ilk gösterimini yapacak. Müzik dünyasının yakından takip ettiği orkestra ve solistler, ülkemizin değerli sanatçılarının İş Sanat için hazırladığı özel projeler, hikâye ve şiir dinletileri, tiyatro okumaları ile sahne sanatlarında yine her zevke hitap eden hibrit bir sezona ev sahipliği yapacağız.”



ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLERE DEVAM

* Pandemi döneminde dikkat çeken, klasikleşmiş tiyatro eserlerini sunan ‘Provadan İzle’ performanslarına devam edecek. William Shakespeare’in ‘Hırçın Kız’ adlı eseri 30 Kasım’da İş Sanat’ın YouTube kanalında ilk gösterimini yapacak.

* Cahit Berkay ve Cengiz Özkan, YouTube’a özel bu konserde aynı sahnede yer alacak. Rock ve bağlamanın bir arada ahenk oluşturacağı gecede, Anadolu ozanlarının izini sürecekler.

* Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye’nin sahneye hazırladığı dinletiler ücretsiz olarak İş Sanat’ın YouTube kanalından yayımlanacak. 22 Kasım’da ‘Denize Dönmek İstiyorum’ başlıklı Nâzım Hikmet şiirleriyle başlayacak dinletilerde Âşık Veysel, Yaşar Kemal, Turgut Uyar, Orhan Veli, Orhan Kemal ve Nezihe Meriç yer alacak.



