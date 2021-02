İş Sanat’tan 20 yılda kimler geldi kimler geçti ‘Hatırlıyorum’

İş Sanat’ı yalnız bırakmayan izleyicilere bir teşekkür niteliği taşıyan ‘Hatırlıyorum: İş Sanat’ın İlk 20 Yılı’ başlıklı sergi, klasik müzikten caza, danstan çocuk oyunlarına, şiir ve hikâye dinletilerinden yerli projelere uzanan etkinliklerden video, afiş, broşür ve fotoğrafları bir araya getiriyor. Sergi, www.issanat.com.tr ana sayfasından 360 derece sanal tur ile gezilebiliyor.

İş Sanat’ın sahne hikâyesini sanatseverlere hatırlatmaktan sevinç duyduklarını belirten İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, “Geçen zaman içinde İş Sanat sahnesinde hem ülkemizden hem de dünya sahnelerinden pek çok değerli sanatçıyı ağırladık. Etkinliklerimiz büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edildi. 20 yıldır sanatın farklı renklerini seyircilerimizle buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Pandeminin yarattığı koşullar nedeniyle 21. sezonumuzu dijital platformlara taşıdık, ne mutlu ki sanatı destekleyebiliyor, çevrimiçi de olsa sanatçıları izleyicilerle bir araya getirebiliyoruz. Bize yıllardır verdikleri destekle yanımızda olduklarını hissettiren İş Sanat severlere hazırladığımız bu sanal sergimizle canıgönülden teşekkür etmek istedik” diyor.

Sanal serginin tasarım ve uygulamasını üstlenen müzeolog-tasarımcı Burçak Madran ise “İş Sanat’ın geride bıraktığı 20 yıla ait çok zengin görsel ve işitsel arşivin sanal bir sergi ortamına taşınması heyecan verici ve ufuk açıcı bir deneyim oldu. Sanal arşivlerin belleği sınırsız depolama mantığını, sergi görselliğiyle başka bir boyuta taşımaya çalıştık. Ekran önünde pasif bir araştırma eylemini de dinamik bir ziyaretçi deneyimine dönüştürmeyi amaçladık” diye konuşuyor.

Sabri Tuluğ Tırpan’ın özel olarak bestelediği müzik eşliğinde gezilebilen ‘Hatırlıyorum’ sergisi, ’Divalar’, ‘Dünyanın Sesi’, ‘Yerelle Evrenselin Buluşması’, ‘Ustalara Saygı’, ‘Virtüöz Ezgiler’, ‘Parlayan Yıldızlar’, ‘Masallar Diyarı’, ‘Kitaplardan Mikrofonlara’ ve ‘Kulisin Sesi’ olmak üzere dokuz bölümden oluşuyor. Bugüne kadar İş Sanat’ta sahne alan Cesaria Evora, Magdelena Kozena, Estrella Morente gibi efsanevi kadın sanatçılar ‘Divalar’ bölümünde anılıyor. Paco Pena ile The Tiger Lillies’i, Hindistan’la Küba’yı yan yana getiren ‘Dünyanın Sesi’, İş Sanat’ın sezon programlarını renklendiren dünya müziğinin önemli temsilcileri ve dans topluluklarına yer veriyor. ‘Virtüöz Ezgiler’ bölümünde Londra Filarmoni, Academy of St. Martin in the Fields gibi klasik müzik dünyasının köklü orkestraları ile Christoph Eschenbach, Hilary Hahn, Joshua Bell gibi duayen şef ve müzisyenler konuk oluyor.

‘CİMRİ’Yİ ‘PROVADAN İZLE’



İş Sanat ayrıca ‘Provadan İzle’ başlıklı yeni serisiyle klasikleşmiş tiyatro eserlerini izleyiciyle buluşturuyor. Fransız yazar Molière klasiği oyunu ‘Cimri’ ile başlayacak seride, oyunun tamamı bir okuma provası düzeninde seyircilere sunuluyor. 400 yıl önce yazılmasına rağmen hâlâ güncelliğini koruyan ‘Cimri’, başrolünde Serkan Keskin’in olduğu Semaver Kumpanya’nın yorumuyla 12 Şubat saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde sezon boyunca izlenebilecek.

21’inci sezonunu pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak hayata geçiren İş Sanat 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel ‘Zamansız Aşk Şarkıları’ başlıklı konseriyle Efruze, Sinema Senfoni Orkestrası’nı 14 Şubat’ta ağırlayacak. Klasik müzik konserleri serisinde 20 Şubat’ta İstanbulied, 25 Şubat’ta Milli Reasürans Oda Orkestrası sahnede olacak. Dinleti serisinde 22 Şubat’ta Haldun Taner’in hikâyeleri müzikle buluşacak. Minik sanatseverlerin heyecanla beklediği dünyaca ünlü klasik masallar ‘Oz Büyücüsü’, ‘Cüceler ve Ayakkabıcı’, ‘Güzel ve Çirkin’ ve ‘Ağustos Böceği ile Karınca’yla şubat boyunca devam edecek. ‘Yazarının Sesinden’ serisi 15 Şubat’ta ‘Gece Yolculuğu’ adlı eseriyle Ertuğ Uçar’ı ağırlayacak.

İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz çekilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise 15.00’ten itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde sezon boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek. www.issanat.com.tr