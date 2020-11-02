İş Sanat’ın 21’inci sezonu dijital

Nitelikli sanat etkinliklerinin mekânı İş Sanat, sahnesinde kayda alınacak yeni konser ve etkinliklerden oluşan programını dijital platformlardan paylaşacağı 21’inci sezonuna 5 Kasım’da başlıyor. Klasik müzik konserlerinden yerli projelere, hikâye ve şiir dinletilerinden, masal tiyatrosuna, tiyatro okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı sezon İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

‘SANATLA MORAL BULDUK’

Yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, “Pandemi nedeniyle kapalı olduğumuz dönemde 75 günde, hazırladığımız 400’ü aşkın içeriği dijital platformlar üzerinden sunduk. Gördüğümüz ilgi pandeminin sıkıntıları içerisinde en büyük sevincimiz oldu. Ülkemizin dört bir köşesinden sanatseverlerle buluştuk, hep birlikte sanatla moral bulduk. Yeni sezonumuzda dönemin beraberinde getirdiği zorluklarla mücadelede dayanışmanın önemini dikkate alarak ülkemizin sanatçılarından oluşan bir program yapmayı tercih ettik” diye konuştu.

Yeni sezonda dijital platformlardan izleyiciyle buluşacaklarını belirten İş Sanat’ın sanat yönetmeni Defne Turaç, “Bizim için sezonun dijital olarak yayımlanması, izleyicilerimizin alkışlarını özlemenin dışında bir fark yaratmıyor. Yayın günlerini aylık olarak duyuracağız. Konser/etkinlik kayıtları İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından yayın günü 20.30’dan itibaren izlenebilir olacak. Çocuklar için hazırladığımız içeriklerin yayın saatleri ise 15.00” değerlendirmesinde bulundu.

AÇILIŞ İSTANBUL ENSEMBLE İLE





Yeni sezona 5 Kasım’da şef Serdar Yalçın yönetiminde, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble konseriyle başlayacak İş Sanat, Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası konserini ise Milli Reasürans işbirliğinde 12 Kasım Perşembe günü gerçekleştirecek. Topluluk, İş Sanat’ın 21. sezonuna toplam beş konserle konuk olacak.

Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız genç çellist Poyraz Baltacıgil, 16 Kasım Pazartesi akşamı piyanist Barış Büyükyıldırım’ın eşliğinde bir resital verecek. Sezon boyunca Iraz Yıldız, Demirhan Gökbudak, Ferhat Can Büyük gibi genç sanatçılar bu seride yer alacak.

YENİ YIL KONSERİ KARAHAN’DAN

İş Sanat’ın gelenekselleşen yeni yıl konserlerinin bu yılki konuğu ünlü tenor Murat Karahan ile orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası olacak.

Caz sahnesinin başarılı isimleri de bu sezon dinleyicilerle buluşacak. Ozan Musluoğlu’nun son projesi ‘Genedos’, sezonun ilk caz konseri olarak 24 Kasım’da programda yerini aldı.

Türk halk müziğinin yeni nesil sanatçılarından Coşkun Karademir ve pop müziğin sevilen ismi Buray, İş Sanat’a özel hazırladıkları bir konser 20 Kasım’da seyirciyle buluşacak. Melihat Gülses, Derya ve Dilek Türkan, Zeynep Halvaşi gibi halk ve sanat müziğinin başarılı isimleri, hazırlayacakları özel projelerle İş Sanat sosyal medya hesaplarından sezon boyunca izlenebilecek.

SAİT FAİK DİNLETİSİ

Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı Türk edebiyatının usta kalemlerinin eserlerinin yer aldığı dinleti serisi 9 Kasım’da Sait Faik Abasıyanık’la başlayacak. Şiir ve hikâye dinletileri Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Attila İlhan gibi isimlerle devam edecek.

W. Shakespeare’in ‘Romeo ve Juliet’yle başlayacak Okuma Tiyatrosu programında ‘12. Gece’, ‘Othello’ ve Çehov’un ‘Üç Kızkardeş’i de yer alıyor.

ÇOCUKLARA DÜNYA MASALLARI

İş Sanat Masal Tiyatrosu, Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde oyuncular Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandıracağı ‘Kırmızı Başlıklı Kız’, ‘Prenses ve Bezelye Tanesi’, ‘Hansel ve Gretel’, ‘Çizmeli Kedi’ ve ‘Karlar Kraliçesi’ gibi klasik dünya masalları, 21. sezon boyunca çocuklarla birlikte olacak.

Bilgi için: www.issanat.com.tr